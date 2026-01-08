Hindustan Hindi News
ये हॉलीवुड की टॉप 10 फिल्में जिन्होंने भारत में मचाया धमाका, इस मूवी ने नंबर 1 पर मारी बाजी

बॉलीवुड की कई फिल्में होती हैं जो वर्ल्डवाइड भी अच्छी कमाई करती हैं यानी हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर भी कमाई करती हैं। लेकिन हॉलीवुड की भी फिल्मों को भारत में काफी पसंद किया जाता है।

Sushmeeta SemwalJan 08, 2026 05:17 pm IST
हॉलीवुड फिल्में

आज हम आपको उन हॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर सबको हैरान कर दिया। इस लिस्ट में जानें नंबर 1 पर कौन है।

अवतार द वे ऑफ वॉटर

पहले नंबर पर है फिल्म अवतार द वे ऑफ वॉटर जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत में 391.40 करोड़ की कमाई की थी।

अवेंजर्स एंडगेम

दूसरे नंबर पर है फिल्म अवेंजर्स एंडगेम जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 373.05 करोड़ कमाए थे।

अवेंजर्स इन्फिनिटि वॉर

तीसरे नंबर पर फिल्म अवेंजर्स इन्फिनिटि वॉर जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत में 227.30 करोड़ कमाए थे।

स्पाइडर मैन नो वे होम

चौथे नंबर पर फिल्म स्पाइडर मैन नो वे होम है जो साल 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत में 219 करोड़ कमाए थे।

द जंगल बुक

पांचवें नंबर पर फिल्म द जंगल बुक जो साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 188 करोड़ कमाए थे।

अवतार फायर एंड ऐश

छठे नंबर पर है अवतार फायर एंड ऐश जिसने 163.50 करोड़ की कमाई की थी।

द लायन किंग

सातवें नंबर पर द लायन किंग है जो 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी ने 159.10 करोड़ कमाए थे।

मुफासा द लायन किंग

8वें नंबर पर आती है फिल्म मुफासा द लायन किंग और इसने 137.85 करोड़ कमाए थे भारत में। यह फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी।

डेडपूल एंड वुल्वरीन

9वें नंबर पर साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन है। इस फिल्म ने 136.15 करोड़ कमाए थे।

ओपेनहाइमर&nbsp;

10वें नंबर पर फिर आती है ओपेनहाइमर फिल्म दो साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस मूवी ने 131.75 करोड़ कमाए थे।