ये हॉलीवुड की टॉप 10 फिल्में जिन्होंने भारत में मचाया धमाका, इस मूवी ने नंबर 1 पर मारी बाजी

आज हम आपको उन हॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर सबको हैरान कर दिया। इस लिस्ट में जानें नंबर 1 पर कौन है।
पहले नंबर पर है फिल्म अवतार द वे ऑफ वॉटर जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत में 391.40 करोड़ की कमाई की थी।
दूसरे नंबर पर है फिल्म अवेंजर्स एंडगेम जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 373.05 करोड़ कमाए थे।
तीसरे नंबर पर फिल्म अवेंजर्स इन्फिनिटि वॉर जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत में 227.30 करोड़ कमाए थे।
चौथे नंबर पर फिल्म स्पाइडर मैन नो वे होम है जो साल 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत में 219 करोड़ कमाए थे।
पांचवें नंबर पर फिल्म द जंगल बुक जो साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 188 करोड़ कमाए थे।
छठे नंबर पर है अवतार फायर एंड ऐश जिसने 163.50 करोड़ की कमाई की थी।
सातवें नंबर पर द लायन किंग है जो 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी ने 159.10 करोड़ कमाए थे।
8वें नंबर पर आती है फिल्म मुफासा द लायन किंग और इसने 137.85 करोड़ कमाए थे भारत में। यह फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी।
9वें नंबर पर साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन है। इस फिल्म ने 136.15 करोड़ कमाए थे।
10वें नंबर पर फिर आती है ओपेनहाइमर फिल्म दो साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस मूवी ने 131.75 करोड़ कमाए थे।