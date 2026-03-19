साउथ की टॉप 10 फिल्में जिन्होंने हिंदी भाषा में की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, बाहुबली 2 या आरआरआर नहीं; ये मूवी है नंबर 1

साउथ की फिल्में

पहले साउथ की फिल्में सिर्फ साउथ की भाषा में रिलीज होती थीं, लेकिन अब तो साउथ की फिल्में हिंदी भाषा में रिलीज होती हैं और इन्हें काफी पसंद भी किया जाता है। अब बताते हैं आपको साउथ की हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में।