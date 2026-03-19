साउथ की टॉप 10 फिल्में जिन्होंने हिंदी भाषा में की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, बाहुबली 2 या आरआरआर नहीं; ये मूवी है नंबर 1

पहले साउथ की फिल्में सिर्फ साउथ की भाषा में रिलीज होती थीं, लेकिन अब तो साउथ की फिल्में हिंदी भाषा में रिलीज होती हैं और इन्हें काफी पसंद भी किया जाता है। अब बताते हैं आपको साउथ की हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में।
पुष्पा द रूल इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म ने सिर्फ हिंदी भाषा में 858.2 करोड़ की कमाई कर ली थी।
दूसरे नंबर पर है बाहुबली 2 जिसने सिर्फ हिंदी भाषा में 721.4 करोड़ की कमाई की थी। बाहुबली 2 में प्रभास, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राणा दग्गुबाती लीड रोल में थे।
इसके बाद आती है फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 जिसने हिंदी में 525.2 करोड़ कमाए थे। यश की यह सुपरहिट फिल्म में से एक है जिसने हिंदी दर्शकों को अपना फैन बना दिया था।
कल्कि 2898 एडी जिसमें प्रभास, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन लीड रोल में थे। इस फिल्म ने हिंदी में 341.2 करोड़ की कमाई की थी।
इसके बाद आती है एस एस राजामौली की फिल्म आरआरआर जिसने हिंदी भाषा में 335.2 करोड़ की कमाई कर ली है। यह फिल्म 5वें नंबर पर है।
छठे नंबर पर फिर आती है कांतारा चैप्टर 1 जिसने सिर्फ हिंदी में 246.2 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी लीड रोल में थे और उन्होंने ही फिल्म को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की स्टोरी काफी अलग थी।
रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म रोबोट 2.0 इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है। इस फिल्म ने हिंदी भाषा में 238.2 करोड़ की कमाई की थी।
इसके बाद आती है प्रभास की फिल्म सालार पार्ट 1 सीजफायर। इस फिल्म ने हिंदी में 178.4 करोड़ की कमाई की है।
नौवें नंबर पर भी आती है प्रभास की फिल्म आदिपुरुष। इस फिल्म को भले ही रिव्यू काफी अच्छा नहीं मिला था। लेकिन हिंदी में फिल्म ने फिर भी 175.2 करोड़ की कमाई कर ली है।
वहीं 10वें नंबर पर भी है फिल्म साहो जो प्रभास की ही फिल्म है। इस फिल्म ने भारत में 168.2 करोड़ की कमाई की थी सिर्फ हिंदी भाषा में।