अनुराग कश्यप की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, लिस्ट में 7 फ्लॉप

अनुराग कश्यप के सिनेमा को बहुत पसंद किया जाता है। उन्होंने कई शानदार फिल्में डायरेक्ट की हैं। अब अनुराग कश्यप की फिल्म निशानची रिलीज होने वाली है। निशानची की रिलीज से पहले हम आपको अनुराग कश्यप की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं।
लिस्ट में पहले नंबर पर अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 है। यह फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी। boxofficeindia.com की मानें तो इस फिल्म ने भारत में 28.2 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन एवरेज से नीचे था।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर अनुराग कश्यप की फिल्म मनमर्जियां हैं। यह फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 25 करोड़ 57 लाख 50 हजार की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 है। फिल्म साल 2012 में ही रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 22.96 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी।
लिस्ट में चौथे नंबर पर फिल्म बॉम्बे वेलवेट है। फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 22 करोड़ 80 लाख 25 हजार की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी।
लिस्ट में 5वें नंबर पर फिल्म डेव डी है। फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 15 करोड़ 30 लाख 25 हजार की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी।
लिस्ट में छठे नंबर पर फिल्म मुक्काबाज है। फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 10 करोड़ 63 लाख और 25 हजार की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी।
लिस्ट में 7वें नंबर पर फिल्म रमन राघव 2.0 है। फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 6.80 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म फ्लॉप हुई थी।
लिस्ट में 8वें नंबर पर साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म अग्ली है। फिल्म ने भारत में 6 करोड़ 23 लाख 50 हजार की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी।
लिस्ट में 9वें नंबर पर 2007 में रिलीज हुई ब्लैक फ्राइडे है। फिल्म ने भारत में 4 करोड़ 75 लाख 50 हजार की कमाई की थी। फिल्म फ्लॉप थी।
लिस्ट में 10वें नंबर पर साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म गुलाल है। फिल्म ने भारत में 4 करोड़ 30 लाख 50 हजार की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी।