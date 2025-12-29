भारत की टॉप 10 फिल्में जिन्होंने वर्ल्डवाइड की तूफानी कमाई, बाहुबली को छोड़ ये है नंबर 1 पर

आज हम आपको भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं। जानें इस लिस्ट में नंबर 1 पर किसने बाजी मारी और टॉप 10 में कौनसी फिल्में शामिल हैं।
आमिर खान की फिल्म दंगल ने वर्ल्डवाइड 20270.3 करोड़ की कमाई की है। इस फिल्म ने ना सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी अच्छी कमाई की है।
इसके बाद आती है बाहुबली 2 जिसमें प्रभास, अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुबाती, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, सत्यराज अहम किरदार में थे। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1788.06 करोड़ की कमाई की थी।
अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने वर्ल्डवाइड 1742.00 करोड़ की कमाई की थी।
एस एस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने वहीं वर्ल्डवाइड 1230 करोड़ की कमाई की थी।
सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने वर्ल्डवाइड 1215 करोड़ की कमाई की थी।
शाहरुख खान की फिल्म जवान ने 1160 करोड़ कमाए थे वर्ल्डवाइड।
रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन की फिल्म धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 1064 करोड़ की कमाई कर ली है 24 दिन में।
शाहरुख खान की पठान फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1055 करोड़ कमाए थे।
वहीं प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण की फिल्म कल्कि 2898 एडी ने 1042 करोड़ कमाए थे।
रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने वहीं वर्ल्डवाइड 915 करोड़ रुपये की कमाई की थी।