Hindi Newsफोटोमनोरंजनभारत में इन बॉलीवुड फिल्मों ने मचाया तहलका, जवान-गदर 2 को पछाड़ यह मूवी बनी नंबर 1

भारत में इन बॉलीवुड फिल्मों ने मचाया तहलका, जवान-गदर 2 को पछाड़ यह मूवी बनी नंबर 1

आज हम आपको उन बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत में सबसे ज्यादा कमाई की है। इस लिस्ट में शाहरुख खान, सनी देओल को पछाड़ किस एक्टर की मूवी ने मारी बाजी।

Sushmeeta SemwalDec 30, 2025 01:53 pm IST
1/11

बॉलीवुड फिल्में

बॉलीवुड की उन फिल्मों की लिस्ट के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने भारत में सबसे ज्यादा कमाई की है और आप हैरान हो जाएंगे नंबर 1 पर किसका नाम है।

2/11

धुरंधर

धुरंधर इस लिस्ट मं नंबर 1 पर है क्योंकि यह बॉलीवुड फिल्म है जिसने भारत में नेट 701 करोड़ की कमाई कर ली है 25 दिन में।

3/11

जवान

शाहरुख की फिल्म जवान ने वहीं भारत में टोटल 640.25 करोड़ की कमाई की थी।

4/11

छावा

विकी कौशल की फिल्म छावा जो साल 2025 में ही रिलीज हुई है। इस फिल्म ने भारत में टोटल 601.54 करोड़ की कमाई की है।

5/11

स्त्री 2

इसके बाद आती है श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 जिसने 597.99 करोड़ कमाए थे भारत में।

6/11

एनिमल

रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल जो साल 2024 में काफी चर्चा में रही थी। इस मूवी ने भारत में टोटल 553.87 करोड़ की कमाई की थी।

7/11

पठान

शाहरुख खान की फिल्म पठान जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण लीड रोल में थीं। इस मूवी ने टोटल भारत में 543.09 करोड़ की कमाई की थी।

8/11

गदर 2

सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने भारत में टोटल 525.7 करोड़ की कमाई की थी।

9/11

दंगल

आमिर खान की फिल्म दंगल ने इंडिया में नेट 387.38 करोड़ की कमाई की थी।

10/11

पीके

आमिर खान की मूवी पीके ने वहीं 340.80 करोड़ की कमाई की थी।

11/11

टाइगर जिंदा है

सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है ने भारत में टोटल 339.16 करोड़ की कमाई की थी।

