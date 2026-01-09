टॉप 10 हॉरर फिल्में जिन्होंने वर्ल्डवाइड की कमाई, स्त्री को छोड़ ये है नंबर 1 पर

द राजा साब

प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साब रिलीज हो गई है। फिल्म को अभी तक मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। अब हम आपको उन बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्होंने ना सिर्फ भारत बल्कि वर्ल्डवाइड भी धमाकेदार कमाई की है।