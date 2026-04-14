रोमांच से भर देंगी विशाल सांपों वाली ये 10 फिल्में, नहीं देखीं तो इसी वीकेंड ओटीटी पर देख डालिए

भारत में इच्छाधारी सांपों वाली फिल्मों का क्रेज बहुत पुराना है। आज भी एकता कपूर का नागिन सीरियल धमाकेदार टीआरपी लाकर दे रहा है। लेकिन क्या आपने कुछ सबसे शानदार जायंट स्नेक फिल्में देखी हैं? आज आपको इन्हीं फिल्मों के बारे में बताते हैं। इन सभी फिल्मों को काफी सराहा गया है। लेकिन इनमें से आपने कितनी देखी हैं?
जब विशालकाय सांपों की बात आती है, तो सबसे पहला नाम इसी फिल्म का आता है। कहानी की बात करें तो एक डॉक्यूमेंट्री टीम अमेजन के जंगलों में फंस जाती है, जहां उनका सामना एक विशाल एनाकोंडा से होता है।
साल 2006 में आई इस फिल्म को IMDb पर 6.3 रेटिंग मिली है। कहानी एक ऐसे जहाज की है जिसमें एक अहम गवाह सफर कर रहा है, उसे मारने के लिए इस जहाज में सैकड़ों जहरीले सांप छोड़ दिए जाते हैं। हवा में उड़ते प्लेन में सांपों से बचने की यह कहानी आपको रोमांच से भर देती है।
अगर आपको बॉलीवुड फिल्में ही पसंद आती हैं तो जैकी श्रॉफ की फिल्म 'दूध का कर्ज' आपको देखनी चाहिए। यह क्लासिक फिल्म इंसान और सांप के बीच की वफादारी को दिखाती है। फिल्म में एक सपेरे का पालतू सांप अपने मालिक की मौत का बदला लेता है।
हैरी पॉटर सीरीज की यह फिल्म सीधे तौर पर सांपों पर आधारित तो नहीं है, लेकिन इसमें बैसिलिस्क नाम का एक विशाल सांप दिखाया गया है। यह सांप पाइपों के जरिए स्कूल में घूमता है और लोगों को पत्थर का बना देता है।
यह फिल्म एनाकोंडा सीरीज का ही दूसरा पार्ट है। इसमें कुछ वैज्ञानिक एक ऐसे फूल की तलाश में जंगलों में जाते हैं जो उम्र बढ़ा सकता है, लेकिन वहां उनका सामना विशाल एनाकोंडा से होता है।
लैब में किए गए जेनेटिक एक्सपेरिमेंट की गलती से एक बहुत बड़ा और खतरनाक हाइब्रिड कोबरा पैदा हो जाता है। यह कोबरा शहर में निकलकर तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिसे रोकना नामुमकिन है।
अर्नाल्ड की इस मूवी में एक कमाल का स्नेक फाइट सीक्वेंस है। फिल्म में एक विलेन है जो खुद को एक विशाल सांप में बदल लेता है। फिल्म में कोनन के इस सांप के साथ लड़ाई के कमाल के सीन हैं।
यह एक चीनी फिल्म है जिसमें एक म्यूटेंट अजगर लोगों पर हमला कर देता है। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स कमाल के हैं और सांप को जितना विशाल दिखाया गया है वो इसे काफी थ्रिलिंग बना देता है।
इस हॉरर फिल्म में अफ्रीका से एक विशालकाय और जहरीला सांप अमेरिका लाया जाता है। खास बात यह है कि इस सांप का एक शिकारी के साथ मानसिक जुड़ाव होता है, जो कहानी में ट्विस्ट लाता है।
यह फिल्म बाकी फिल्मों से थोड़ी अलग और अजीब है। इसमें एक पागल वैज्ञानिक अपने असिस्टेंट को धीरे-धीरे एक सांप में बदलना शुरू कर देता है। अगर कुछ यूनिक देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। यह फिल्म सांपों के डर और बॉडी हॉरर का एक अनोखा मेल है।