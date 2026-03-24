टीवी के इतिहास के बेस्ट 10 कॉमेडी शो, IMDb पर मिली है 8 से ज्यादा की रेटिंग

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

असित मोदी ने साल 2008 में दिलीप जोशी के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा बनाया था। इस शो में गोकुलधाम सोसाइटी और वहां रहने वाले लोगों की मजेदार कहानी को दिखाया गया है। सीरियल आज भी टीवी पर टेलीकास्ट होता है। इस शो को IMDb 8.2 की रेटिंग मिली हुई है।