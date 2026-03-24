टीवी के इतिहास के बेस्ट 10 कॉमेडी शो, IMDb पर मिली है 8 से ज्यादा की रेटिंग

टीवी के 10 पॉपुलर कॉमेडी शोज और उनकी IMDb रेटिंग। आपको कौनसा शो पसंद था?
सतीश शाह, रत्ना पाठक शाह, सुमीत राघवन और रुपाली गांगुली स्टारर शो साराभाई vs साराभाई साल 2004 में पहली बार ऑनएयर हुआ था। इस शो को खूब पसंद किया गया। IMDb पर शानदार 8.8 की रेटिंग है।
1994 का सीरियल श्रीमान श्रीमती तो ऑडियंस आज भी नहीं भूली। इस शो में अर्चना पूरनसिंह, रीमा लागू, जतिन कनाकिया और राकेश बेदी ने अहम रोल निभाया था। IMDb पर शो को 8.7 की रेटिंग मिली हुई है।
साल 2002 में आई हंसा और प्रफुल की कहानी आज की ऑडियंस को भी पसंद आती है। इस शो को IMDb 8.6 की रेटिंग मिली हुई है।
एकता कपूर के प्रोडक्शन में बना हम पांच सालों तक ऑडियंस का फेवरेट शो रहा। पांच बहनों की कहानी ने खूब एंटरटेन किया। IMDb 8.1 की रेटिंग मिली हुई है।
असित मोदी ने साल 2008 में दिलीप जोशी के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा बनाया था। इस शो में गोकुलधाम सोसाइटी और वहां रहने वाले लोगों की मजेदार कहानी को दिखाया गया है। सीरियल आज भी टीवी पर टेलीकास्ट होता है। इस शो को IMDb 8.2 की रेटिंग मिली हुई है।
साल 1994 से 2000 तक सांस बहू के ड्रामे वाले शो तू तू मैं मैं को पसंद किया गया था। खास बात ये है कि इसे सचिन पिलगांवकर ने पत्नी सुप्रिया और एक्ट्रेस रीमा लागू के साथ बनाया था। IMDb 8.3 की रेटिंग मिली हुई है।
भाभी जी घर पर हैं सीरियल साल 2015 में आया था और आज भी टेलीकास्ट होता है। हाल में इस सीरियल पर फिल्म बनी थी। IMDb 8.6 की रेटिंग मिली हुई है।
साल 2003 में फरीदा जलाल, श्रुति सेठ और करणवीर बोहरा का सीरियल शरारत आया था। शो का कांसेप्ट नया और मजेदार था जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया। IMDb पर इस सीरियल को 7.5 की रेटिंग मिली हुई है।
चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। साल 2000 का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला शो। पंकज कपूर, देवेन भोजानी, संजय मिश्रा वाले इस शो IMDb पर 8.8 की रेटिंग मिली हुई है।
साल 2006 में कविता कौशिक को चंद्रमुखी चौटाला बनाकर एक शो आया था FIR। कविता कौशिल अपने ही अंदाज में शो में केस सुलझाती हुई नजर आई थीं। इस शो को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली हुई है।