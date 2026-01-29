टॉप 10 महिला केंद्रित फिल्में जिन्होंने विदेश में भी मोटा पैसा कमाया, नंबर 1 पर जानें कौन

आज हम आपको बताते हैं उन महिला केंद्रित भारतीय फिल्मों के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ भारत बल्कि वर्ल्डवाइड भी अपना कमाल दिखाया। जानें इस लिस्ट में नंबर 1 पर कौनी फिल्म है।
इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर है फिल्म दंगल। दंगल ने वर्ल्डवाइड 2070 करोड़ कमाए थे। फिल्म रेसलर गीता और बबीता फोगाट की लाइफ पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे फोगाट सिस्टर्स कई मुश्किलों का सामना करके देश के लिए रेस्लिंग लड़ती हैं और कई मेडल्स भी देश के नाम करती हैं।
दूसरे नंबर पर है फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार। इसकी कहानी एक बच्ची की दिखाई गई है जो सिंगर बनना चाहती है, लेकिन अपने स्ट्रिक्ट पिता के डर से वह बुर्का पहने गाना गाती हैं सोशल मीडिया पर और वहां स्टार भी बन जाती है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 912.75 करोड़ कमाए थे।
तीसरे नंबर पर है श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 जिसने वर्ल्डवाइड 857 करोड़ कमाए थे।
चौथे नंबर पर है फिल्म लोकाः चैप्टर 1 जो एक महिला सुपरहीरो पर आधारित है। यह एक मलयालम फिल्म है जिसने वर्ल्डवाइड 303.67 करोड़ की कमाई की थी।
द केरल स्टोरी जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। इस फिल्म ने फिर भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 302 करोड़ कमाए थे।
इसके बाद आती है कंगना रनौत और आर माधवन की फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। इस फिल्म में कंगना के डबल रोल थे। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 258 करोड़ कमाए थे।
आलिया भट्ट की फिल्म गंगुबाई काठियावाड़ी ने ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी दर्शकों का दिल जीता है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 211.5 करोड़ की कमाई की थी।
आलिया भट्ट की फिल्म राजी एक इंडियन लड़की की कहानी है जो अपनी देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान में बतौर स्पाई जाती है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 195 करोड़ की कमाई की थी।
इसके बाद आती है मूवी स्त्री जो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी ने वर्ल्डवाइड 182 करोड़ कमाए थे।
10वें नंबर पर है कंगना रनौत की फिल्म क्वीन। क्वीन ने वर्ल्डवाइड 93.05 करोड़ कमाए थे।