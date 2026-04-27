बॉलीवुड की इन फिल्मों को IMDb पर मिली है सबसे ज्यादा रेटिंग, आपके पसंदीदा स्टार की कितनी फिल्में?

3 इडियट्स

आमिर खान की '3 इडियट्स' बॉलीवुड की सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली फिल्म है। इस फिल्म को IMDb पर 8.4 रेटिंग मिली है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से नेट 202.47 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 350 करोड़ रुपये कमाए थे।