प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहीं ये 10 सीरीज, पहले नंबर पर 8.7 रेटिंग वाले इस शो ने मारी बाजी

नाइस टू मीट यू

लिस्ट में 9वें नंबर पर के ड्रामा सीरीज नाइस टू मीट यू है। यह सीरीज हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो पर आई है। हर सोमवार को सीरीज का नया एपिसोड आता है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।