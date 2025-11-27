प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहीं ये 10 सीरीज, पहले नंबर पर 8.7 रेटिंग वाले इस शो ने मारी बाजी

अमेजन प्राइम वीडियो पर आज यानी 27 नवंबर को ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 वेब सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में शाहिद कपूर की वेब सीरीज का नाम भी शामिल हैं।
लिस्ट में 10वें नंबर पर प्राइम वीडियो की सारीज मिर्जापुर है। इस सीरीज के अब तक तीन सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर के ड्रामा सीरीज नाइस टू मीट यू है। यह सीरीज हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो पर आई है। हर सोमवार को सीरीज का नया एपिसोड आता है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर ब्रिटिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर मैलिस है। अभी तक सीरीज का पहला सीजन आया है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.7 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर अमेरिकन सीरीज द समर आई टर्न्ड प्रिटी है। इस सीरीज के तीन सीजन है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर क्राइम थ्रिलर सीरीज पाताल लोक है। सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर प्राइम वीडियो की कॉमेडी सीरीज पंचायत है। सीरीज के 4 सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9 है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर जर्मन भाषा की सीरीज मैक्सटन हॉल है। सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर शाहिद कपूर की सीरीज फर्जी है। इस सीरीज का अभी एक ही सीजन आया है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.3 है।
लिस्ट में पहले नंबर पर मनोज बाजपेयी की सीरीज द फैमिली मैन है। हाल ही में सीरीज का तीसरा सीजन रिलीज हुआ है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।