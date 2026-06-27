Weekend Watch: यूट्यूब पर दोबारा रिलीज हुआ 4 साल पुराना ये शो, 8.9 है IMDb रेटिंग

सीरीज का प्लॉट

मोनू जोधपुर से दिल्ली एमबीए की पढ़ाई के लिए आता है। छोटे शहर से बड़े शहर में आकर मोनू को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। वहीं, नवीन एक ऐसा लड़का है जो अपने पास्ट में हुई एक घटना की वजह से अक्सर अकेले रहना ही पसंद करता है। धीरे-धीरे एमबीए कॉलेज में मोनू, नवीन समेत बाकी लोग मिलते हैं और पांचों की दोस्ती होती है।