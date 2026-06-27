Weekend Watch: यूट्यूब पर दोबारा रिलीज हुआ 4 साल पुराना ये शो, 8.9 है IMDb रेटिंग

प्राइम वीडियो पर सपने वर्सेस एवरीवन को जिस तरह की पॉपुलैरिटी मिली है, उसने अंबरीश वर्मा को लोगों का फेवरेट बना दिया है।
हालांकि, सपने वर्सेस एवरीवन से पहले अंबरीश यूट्यूब के कई शोज में नजर आ चुके हैं। उन शोज को भी काफी पसंद किया गया था। अब एक ऐसा ही शो द टाइमलाइनर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर वापस डाल दिया है।
हम जिस शो की बात कर रहे हैं उसका नाम है एनसीआर डेज। ये शो सबसे पहले साल 2022 में आया था।
अब इस शो को टाइमलाइनर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर दोबारा रिलीज किया है। अभी तक शो के चार एपिसोड रिलीज किए जा चुके हैं। पाँचवाँ एपिसोड अभी रिलीज होना है।
एनसीआर डेज में निखिल विजय, राघविका कोहली, अंबरीश वर्मा, निखिल विजय, हीर कौर, रजत दहिया, अरुण कुशवाहा और अभिषेक श्रीवास्तव जैसे कलाकार नजर आए थे।
एनसीआर डेज में अंबरीश ने एक्टिंग के साथ-साथ शो को लिखा और डायरेक्ट भी किया था। एनसीआर डेज के प्लॉट की बात करें तो शो पांच दोस्तों की कहानी है।
मोनू जोधपुर से दिल्ली एमबीए की पढ़ाई के लिए आता है। छोटे शहर से बड़े शहर में आकर मोनू को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। वहीं, नवीन एक ऐसा लड़का है जो अपने पास्ट में हुई एक घटना की वजह से अक्सर अकेले रहना ही पसंद करता है। धीरे-धीरे एमबीए कॉलेज में मोनू, नवीन समेत बाकी लोग मिलते हैं और पांचों की दोस्ती होती है।
एनसीआर डेज की आईएमडीबी रेटिंग 8.9 है। अगर आपने अभी तक ये शो नहीं देखा है तो वीकेंड पर बैठकर देख सकते हैं।