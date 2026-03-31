अंदर से आलीशान है टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा का घर, हनुमान जी का है मंदिर, कमरे जितनी बड़ी बालकनी

फराह खान ने हाल में कृष्णा श्रॉफ के साथ अपना नया व्लॉग शूट किया है। कृष्णा का ऐसा घर देखकर फराह के भी होश उड़े हुए हैं।
ये टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा का घर है। ये लिविंग एरिया है। कृष्णा अक्सर फ्री टाइम में परिवार के समय बिताती हैं। फराह के मुताबिक उनके घर में अच्छा स्पेस है। इतना स्पेस मुंबई में मिलना मुश्किल होता है।
ये लिविंग एरिया की दूसरी तस्वीर है। घर के इस सबसे बड़े स्पेस को सफ़ेद सोफा और कुछ फैंसी आइटम से सजाया गया है।
ये डाइनिंग एरिया है। कृष्णा के इस घर में चार लोग रहते हैं। यही सब खाना खाते हैं। इस घर को कृष्णा और उनकी मां आयशा ने सजाया है। दोनों को ओपन स्पेस पसंद है।
कृष्णा के घर में ये एक अलमारी है जिसके ऊपर परिवार के सदस्यों की तस्वीरें हैं। इसमें लॉक भी है जिसमें कुछ कीमती सामान रखा जा सकता है।
कृष्णा हनुमान जी की भक्त हैं। उनके घर में हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है। वो अक्सर पूजा करती है। मंदिर में ताजे फूल रखे हुए हैं और हॉल में चप्पल नहीं पहनते।
फराह और कृष्णा लक्ष्मी जी की खास पेंटिंग को देख रहे हैं। इसे उनकी मां आयशा लेकर आई हैं और उन्होंने ही सजाया है। कृष्णा ने बताया कि उन्हें इन पेंटिंग की समझ नहीं है।
कृष्णा के घर में MF हुसैन की एक ब्लैकबोर्ड वाली पेंटिग भी लगी है। कृष्णा ने बताया ये पेंटिंग वाश नहीं होती है। इसे स्पेशल चौक से बनाया गया है।
ये कृष्णा की सबसे फेवरेट जगह है। घर की ये बालकनी उन्हें बहुत पसंद है। सामने समुंद्र और सिर्फ पेड़ पौधे दिखते हैं। यहीं सन सेट होता है जो उन्हें बहुत पसंद है। यहीं साइड में टाइगर श्रॉफ का भी एक रूम है। दोनों बहन भाई कई बार साथ में वर्कआउट करते हैं।
किचन ये कृष्णा के घर की किचन है। इसे पुराने स्टाइल से ही बनाया गया है। उनके इस घर में उनके साथ उनकी 40 साल से भी पुरानी हाउसहेल्प रहती है।