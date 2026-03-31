अंदर से आलीशान है टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा का घर, हनुमान जी का है मंदिर, कमरे जितनी बड़ी बालकनी

बालकनी

ये कृष्णा की सबसे फेवरेट जगह है। घर की ये बालकनी उन्हें बहुत पसंद है। सामने समुंद्र और सिर्फ पेड़ पौधे दिखते हैं। यहीं सन सेट होता है जो उन्हें बहुत पसंद है। यहीं साइड में टाइगर श्रॉफ का भी एक रूम है। दोनों बहन भाई कई बार साथ में वर्कआउट करते हैं।