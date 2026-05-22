30 दिनों में 30000 शादी के प्रपोजल, एक्टर ने खुद बताया था ये किस्सा

बॉलीवुड एक्टर

बॉलीवुड में हर साल कई सितारे कदम रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पहली ही फिल्म से इतिहास रच देते हैं। एक ऐसा ही दौर साल 2000 में आया था, जब बड़े पर्दे पर एक नए एक्टर ने कदम रखा। अपनी कातिलाना मुस्कान, शानदार डांस और बेहतरीन एक्टिंग के दम पर वह एक्टर रातों-रात देश का सबसे बड़ा 'नेशनल क्रश' बन गया।