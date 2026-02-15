थ्रिलर के शौकीन हैं, कहीं आपसे तो मिस नहीं हो गई ये मास्टर माइंड वेब सीरीज? IMDb रेटिंग 8.5, देखें फ्री

कहां देखें मत्स्य कांड

अगर आप मनी हाइस्ट या स्पेशल 26 जैसी कहानियों के शौकीन हैं, जहां दिमाग का ज्यादा और हथियारों का कम इस्तेमाल होता है, तो 'मत्स्य कांड' आपके लिए ही बनी है। इसके ट्विस्ट और टर्न्स आपको इंगेज रखेंगे। कुछ जगह पर आपको स्लो लग सकती है पर आपके पास इसे डबल स्पीड में देखने का ऑप्शन भी है। मत्स्य कांड आप फ्री में अमेजन एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं।