ये है बॉलीवुड की सबसे खराब फिल्म, एक्टर्स को हुआ था अफसोस; एक्ट्रेस ने पिता को कहा था देखना मत

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो बुरी तरह फ्लॉप थी। इतना ही नहीं इस फिल्म के लीड एक्टर्स भी इससे खुश नहीं थे। एक ने तो इसे बड़ी गलती तक बताया था।

Sushmeeta SemwalThu, 18 Sep 2025 03:05 PM
बॉलीवुड फिल्म

कई बार फिल्में हिट हो जाती हैं तो कुछ फ्लॉप, वहीं कुछ ऐसी भी फिल्में होती हैं जिसको करने से एक्टर्स को अफसोस भी होता है। आज ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो बुरी तरह पिट गई थी और एक्टर्स भी फिल्म से काफी निराश हुए थे।

फिल्म हमशक्ल

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है हमशक्ल। इस फिल्म में सैफ अली खान, रितेश देशमुख, राम कपूर, तमन्ना भाटिया, बिपाशा बसु और ईशा गुप्पा लीड रोल में थे।

सैफ ने फिल्म को बताया गलती

सैफ अली खान ने मुंबई मिरर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म काफी रेग्रेसिव थी। यहां तक की देखते वक्त मैंने खुद से पूछा था कि मैं क्या कर रहा था उसमें। मैं जानता हूं मैंने अपने फैंस को निराश किया। मैं हमशक्ल जैसी गलती दोबारा नहीं करेंगे।

ईशा ने पिता को मना किया फिल्म देखने से

ईशा गुप्ता ने कहा था कि उन्होंने अपने पिता को कहा था कि इस फिल्म को मत देखना।

बाद में बदली बात

हालांकि बाद में उन्होंने क्लीयर किया था कि उनका मतलब ये नहीं था कि फिल्म खराब थी।

बिपाशा भी नहीं थीं खुश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिपाशा बसु भी अपने किरदार से सैटिसफाई नहीं थीं। उन्होंने शिकायत भी की थी उनके रोल को अच्छे से शेप नहीं दिया गया।

आईएमडीबी रेटिंग

आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक हमशक्ल की आईएमडीबी रेटिंग 1.7 है।

फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

64 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 85.82 करोड़ की कमाई की थी।

