ये है बॉलीवुड की सबसे खराब फिल्म, एक्टर्स को हुआ था अफसोस; एक्ट्रेस ने पिता को कहा था देखना मत

कई बार फिल्में हिट हो जाती हैं तो कुछ फ्लॉप, वहीं कुछ ऐसी भी फिल्में होती हैं जिसको करने से एक्टर्स को अफसोस भी होता है। आज ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो बुरी तरह पिट गई थी और एक्टर्स भी फिल्म से काफी निराश हुए थे।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है हमशक्ल। इस फिल्म में सैफ अली खान, रितेश देशमुख, राम कपूर, तमन्ना भाटिया, बिपाशा बसु और ईशा गुप्पा लीड रोल में थे।
सैफ अली खान ने मुंबई मिरर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म काफी रेग्रेसिव थी। यहां तक की देखते वक्त मैंने खुद से पूछा था कि मैं क्या कर रहा था उसमें। मैं जानता हूं मैंने अपने फैंस को निराश किया। मैं हमशक्ल जैसी गलती दोबारा नहीं करेंगे।
ईशा गुप्ता ने कहा था कि उन्होंने अपने पिता को कहा था कि इस फिल्म को मत देखना।
हालांकि बाद में उन्होंने क्लीयर किया था कि उनका मतलब ये नहीं था कि फिल्म खराब थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिपाशा बसु भी अपने किरदार से सैटिसफाई नहीं थीं। उन्होंने शिकायत भी की थी उनके रोल को अच्छे से शेप नहीं दिया गया।
आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक हमशक्ल की आईएमडीबी रेटिंग 1.7 है।
64 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 85.82 करोड़ की कमाई की थी।