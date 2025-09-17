This unknown man used to come every day to give roses to ailing Amitabh Bachchan बीमार अमिताभ बच्चन के लिए हर रोज गुलाब का फूल देने आता था ये अनजान शख्स, मुलाकात पर पता चली सच्चाई
बीमार अमिताभ बच्चन के लिए हर रोज गुलाब का फूल देने आता था ये अनजान शख्स, मुलाकात पर पता चली सच्चाई

अमिताभ बच्चन कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लगी थी, मुंबई के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। इसी समय एक अनजान शख्स हर रोज हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर एक्टर के लिए रोज भेजा करता था। जब इस शख्स से मुलकात हुई तो उसने सभी को हैरान कर दिया

Usha ShrivasWed, 17 Sep 2025 03:23 PM
फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान हादसा&nbsp;

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान बुरा हादसा हुआ था। अगस्त 1982 में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एक्टर एक फाइट सीक्वेंस शूट कर रहे थे। तभी विलेन बने पुनीत इस्सर का मुक्का उनके फेफड़ों पर लगा और एक्टर बुरी तरह चोटिल हो गए।

ये अंदरूनी चोट थी जिसके बाद उन्हें तुरंत बेंगलूरु से मुंबई के ब्रेक कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इस दौरान उन्हें दो से तेन बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ा। महीनों हॉस्पिटल में रहे।

मौत से जंग

ये वो वक़्त था जब अमिताभ जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे और पूरे देश में उनके लिए दुआएं मांगी जा रही थीं। हॉस्पिटल के बाहर फैंस की भीड़ जमा रहती थी। अखबरों में हेल्थ से जुड़ी अपडेट छपती थी। सेलेब्रिटीज की गाड़ियां हॉस्पिटल के बाहर आया-जाया करती थीं।

अनजान शख्स

इस बीच एक अनजान शख्स रोज हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहता और जया बच्चन को एक गुलाब का फूल देकर अमिताभ के ठीक होने की कामना करता।

ये शख्स रोज हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहकर घंटों गुजारता। अमिताभ के लिए हर रोज फूल दे कर चला जाता। उस शख्स ने कभी अपना नाम नहीं बताया। इस अनजान शख्स के बारे में जब अमिताभ बच्चन को पता चला तो वो भी हैरान हुए।

टिकट बेचने वाला

अमिताभ बच्चन जब ठीक हुए तो उन्होंने इस अनजान शख्स से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब वो शख्स आया और उससे उसकी पहचान पूछी गई तो उसने बताया कि वो ब्लैक में फिल्मों की टिकट बेचने का काम करता है।

शख्स ने कहा..

अमिताभ से मिलने पर वो शख्स बोला, ‘साहब मैं फिल्म की टिकट ब्लैक में बेचता था। आपकी फिल्मों ने मेरी बहनों की शादी करवाई। मेरा घर बनवाया। अब शहर छोड़ रहा हूं। तो बस गुलाब देकर शुक्रिया कहने आया था।’

इमोशनल हुए थे एक्टर

अमिताभ और जया बच्चन इस अनजान शख्स से मिलकर हैरान हुए। उनके लिए फैंस का इतना प्यार इमोशनल कर देने वाला था।

