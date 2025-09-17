बीमार अमिताभ बच्चन के लिए हर रोज गुलाब का फूल देने आता था ये अनजान शख्स, मुलाकात पर पता चली सच्चाई

फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान हादसा

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान बुरा हादसा हुआ था। अगस्त 1982 में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एक्टर एक फाइट सीक्वेंस शूट कर रहे थे। तभी विलेन बने पुनीत इस्सर का मुक्का उनके फेफड़ों पर लगा और एक्टर बुरी तरह चोटिल हो गए।