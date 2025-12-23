इस एक्ट्रेस ने टूथपेस्ट के डिब्बे बेचकर कमाए पैसे, आज हैं टीवी की स्टार, करोड़ों की है नेटवर्थ

विवेक से की शादी

दिव्यांका की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2016 में विवेक दहिया से शादी की। दोनों की शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने बेबी प्लान नहीं किया है। दिव्यांका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दोनों वैसे अपने करियर पर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब वे इस बारे में सोचेंगे क्योंकि परिवार वाले प्रेशर दे रहे हैं।