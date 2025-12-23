इस एक्ट्रेस ने टूथपेस्ट के डिब्बे बेचकर कमाए पैसे, आज हैं टीवी की स्टार, करोड़ों की है नेटवर्थ

एक्टर्स की लाइफ काफी अनप्रिडिक्टिबल होती है। उन्हें लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब हम आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैसों के लिए टूथपेस्ट के डिब्बे तक इकट्ठे किए ताकि उन्हें बेचकर पैसे मिलें।
हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वह हैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया। जी हां, दिव्यांका जो आज टीवी की पॉपुलर और टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं।
दिव्यांका ने बताया कि कैसे टीवी एक्टर्स को लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, एक शो फिनिश करने के बाद आप फिर दूसरी जॉब के लिए स्ट्रगल करते हो। कई बार ऐसा समय आता है जब आपके पास पैसा नहीं होता है, आपको अपने बिल देने होते हैं, ईएमआई देने होते और भी कई बड़ी जिम्मेदारी होती हैं।
दिव्यांका ने यह भी कहा था कि वह अपने टूथपेस्ट के डब्बों को भी इक्कट्ठा करते हैं और फिर वह उन्हें कबाड़ में बेचतीं ताकि उससे भी पैसे मिलें। वह बोलीं आपको अपना दीमाग लगाना पड़ता है। आपको रास्ते देखने होंगे पैसे कमाने के लिए।
उन्होंने बताया था कि फिर कैसे उनके दोस्त ने उन्हें सुझाव दिया कि इमरजेंसी फंड्स सेव रखें। उन्होंने कहा कि इससे उनकी लाइफ, उनका घर और ईएमआई सेव से बचाया है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सब खत्म हो गया था।
खैर आज दिव्यांका टीवी की हिट एक्ट्रेसेस में से एक हैं और आज उनकी नेटवर्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 करोड़ है।
वहीं वह टीवी शोज के एक एपिसोड के लिए 1 से 1.5 लाख रुपये लेती हैं।
दिव्यांका की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2016 में विवेक दहिया से शादी की। दोनों की शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने बेबी प्लान नहीं किया है। दिव्यांका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दोनों वैसे अपने करियर पर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब वे इस बारे में सोचेंगे क्योंकि परिवार वाले प्रेशर दे रहे हैं।