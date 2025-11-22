इस सुपरस्टार ने गुस्से में मार दी थी हेमा मालिनी के मेकअप बॉक्स पर लात और...

हेमा मालिनी ने कई एक्टर्स के साथ काम किया है। सभी के साथ उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। लेकिन एक एक्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे वह आज तक नहीं भूल पाई हैं।
जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह हैं फिरोज खान। इंडियन आइडल 15 में हेमा ने फिरोज खान के साथ फिल्म धर्मात्मा के गाने क्या खूब लगती हो गाने की शूटिंग के बारे में बताया।
उन्होंने कहा था शूट के दौरान फिरोज किसी चीज से इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने गुस्से में किसी पर लात मारी। बाद में पता चला वो हेमा का मेकअप बॉक्स था।
हेमा ने कहा था, 'क्या खूब लगती हो गाने की शूटिंग की बात थी। इस दौरान एक ब्लास्ट का सीन था और गाने के एंड के दौरान कुछ लोग बैकग्राउंड में हंस रहे थे जिससे फिरोज को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में किसी चीज को किक किया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो मेरा मेकअप बॉक्स है।'
हेमा ने फिर बताया कि इस इंसिडेंट के बाद सेट पर 2 दिन बिल्कुल चुप्पी थी क्योंकि सब डर गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने मुझसे माफी मांगी मेरे मेकअप बॉक्स पर किक करने के लिए।
धर्मात्मा काफी सक्सेसफुल फिल्म थी और इससे फिरोज के करियर को बड़ा उछाल मिला था। यह फिरोज की पहली सक्सेसफुल फिल्म थी बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर।
वहीं इसके बाद हेमा ने फिरोज के साथ शराफत छोड़ दी मैंने फिल्म की जो कल्ट क्लासिक फिल्म थी।
फिरोज खान का निधन साल 2009 में हो गया था। वहीं हेमा लास्ट साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म शिमला मिर्ची में नजर आई थी। इसके बाद से हेमा ने कोई नई फिल्म नहीं साइन की है।