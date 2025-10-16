महाभारत में मुस्लिम स्टार ने किया था काम, रख लिया था अर्जुन अपना नाम, लाइमलाइट से दूर कर रहे काम

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनमहाभारत में मुस्लिम स्टार ने किया था काम, रख लिया था अर्जुन अपना नाम, लाइमलाइट से दूर कर रहे काम

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो मुस्लिम होने के बावजूद, उन्होंने अपना नाम अर्जुन रख दिया था। वह इस शो से काफी प्रभावित हुए थे।

Sushmeeta SemwalThu, 16 Oct 2025 07:05 PM
1/9

महाभारत एक्टर

1988 में आई महाभारत का हर एक्टर आज भी फैंस के दिल में बसा है। इस शो को ना सिर्फ तब पसंद किया गया था बल्कि आज भी इस शो को उतने ही प्यार से देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में एक मुस्लिम एक्टर भी था और उन्होंने शो के लिए अपना नाम ही बदल दिया था।

2/9

फिरोज खान

जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह हैं फिरोज खान। फिरोज खान ने महाभफारत में अर्जुन का किरदार निभाया था।

3/9

पंकज धीर से अर्जुन के लिए पहली पसंद

प्रोड्यूसर बी आर चोपड़ा खुद स्टार कास्ट को फाइनल कर रहे थे। अर्जुन के रोल के लिए उन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक कई एक्टर्स का इंटरव्यू लिया। वहीं पंकज धीर तो लगभग फाइनल हो गए थे, लेकिन इस किरदार के लिए पंकज को अपनी मूंछ कटवानी होती और पंकज ने ऐसा करने से मना कर दिया।

4/9

पंकज को मिला कर्ण का रोल

इसके बाद पंकज को कर्ण का रोल दिया गया और फिर फिरोज खान को यह रोल मिला।

5/9

फिरोज ने दिया था ऑडिशन

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिरोज ने अर्जुन के रोल के लिए फिर ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें हफ्ते भर तक कोई कॉल नहीं आया। इसके बाद वह सीधा बी आर चोपड़ा से मिलने गए और फिर उन्हें अर्जुन के रोल के लिए चुना गया।

6/9

इसलिए रखा अर्जुन नाम

इस शो के बाद फिरोज ने अपना नाम अर्जुन ही रख दिया था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उस वक्त फिरोज खान नाम के एक एक्टर और फिल्ममेकर थे इसलिए लोग उनके नाम पर कन्फ्यूज हो जाते थे।

7/9

लास्ट इस शो में आए थे नजर

फिरोज खान ने कई फिल्मों और शोज में काम किया है। लास्ट वह आई डोन्ट वॉच टीवी में नजर आए थे जो साल 2016 में आया था। इसके बाद से फिरोज किसी फिल्म या टीवी शोज में नहीं दिखे।

8/9

अब क्या करते हैं फिरोज

एक्टर अब लाइमलाइट से दूर कल्चरल इवेंट्स और स्टेज शोज करते हैं।

9/9

फिरोज के बेटे जिबरान

फिरोज खान के बेटे हैं जिबरान खान जिन्होंने पिछले साल इश्क विश्क रिबाउंड से बॉलीवुड डेब्यू किया था।

