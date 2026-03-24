44 साल पहले आई इस फिल्म ने बनाया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत सरकार ने मूवी बनाने के लिए दिए थे पैसे

गांधी फिल्म

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है गांधी। फिल्म में रिचर्ड एटनबर्ग लीड रोल में थे और उन्होंने गांधी का किरदार निभाया था। इस फिल्म का एक सीन था जिसने सबकी आंखों में आंसू ला दिए थे। इतना ही नहीं इस सीन को लाखों लोगों के साथ शूट किया था। इतने बड़े लेवल पर कभी फिल्म शूट नहीं हुई।