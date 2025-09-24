सनी देओल ने रिजेक्ट की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, नए एक्टर के लगी हाथ और आज हैं बॉलीवुड के बड़े स्टार

कई बार एक्टर्स कुछ फिल्मों को रिजेक्ट कर देते हैं और बाद में उन्हें उसका मलाल भी होता है जब वो हिट हो जाती है। वहीं कुछ को इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हम आपको सनी देओल की एक फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, बाद में जब दूसरे एक्टर ने की तो वो ब्लॉकबस्टर हो गई। दिलचस्प बात यह है कि यह उस एक्टर की पहली फिल्म थी।
जी हां, सनी देओल को फिल्म ऑफर हुई थी दीवाना, लेकिन उन्होंने किसी वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया था।
हालांकि धर्मेंद्र ने ही फिर शाहरुख खान का नाम सजेस्ट किया। इसके बाद शाहरुख इस फिल्म का हिस्सा बने।
दीवाना फिल्म में शाहरुख खान, दिव्या भारती और ऋषि कपूर लीड रोल में थे।
रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि शाहरुख पहले इस फिल्म को साइन करने के लिए श्योर नहीं थे क्योंकि प्रोड्यूसर नए थे। लेकिन जब ऋषि कपूर ने फिल्म साइन की तब शाहरुख ने फिल्म करने का फैसला किया।
बता दें कि यह शाहरुख की पहली फिल्म थी और पहली ही फिल्म उनकी ब्लॉकबस्टर थी। उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था.
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो दीवाना जो 4 करोड़ के बजट में बनी थी, उसने वर्ल्डवाइड 13 करोड़ की कमाई की थी।
दीवाना, 1992 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी।