सनी देओल ने रिजेक्ट की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, नए एक्टर के लगी हाथ और आज हैं बॉलीवुड के बड़े स्टार

सनी देओल

कई बार एक्टर्स कुछ फिल्मों को रिजेक्ट कर देते हैं और बाद में उन्हें उसका मलाल भी होता है जब वो हिट हो जाती है। वहीं कुछ को इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हम आपको सनी देओल की एक फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, बाद में जब दूसरे एक्टर ने की तो वो ब्लॉकबस्टर हो गई। दिलचस्प बात यह है कि यह उस एक्टर की पहली फिल्म थी।