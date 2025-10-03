This Movie Is Shah Rukh khan Career Biggest Flop Earned Only 57 Lakh Raveena Tandon In Lead IMDb Rating Is Low 3.1 IMDb रेटिंग वाली ये फिल्म है शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप, बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे सिर्फ 57 लाख रुपए
शाहरुख की फ्लॉप फिल्मों का जिक्र होते ही लोगों के जेहन में साल  2018 में रिलीज कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म 'जीरो' का नाम आता है। लेकिन एक फिल्म ऐसी थी जिसने फ्लॉप के मामले में 'जीरो' से भी बड़ी थी।

Priti KushwahaFri, 3 Oct 2025 01:43 PM
शाहरुख खान

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान आज इंडस्ट्री के उस मुकाम पर हैं, जहां तक पहुंचने का सपना शायद हर एक्टर देखता है। अपने करियर में शाहरुख ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा देती हैं।

शाहरुख खान का गोल्डन पीरियड

'दीवाना' से लेकर 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' 'राजू बन गया जेंटलमैन' 'दिल तो पागल है', 'वीर जारा' जैसी न जानें कितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले शाहरुख के लिए साल 1993 से लेकर 2005 तक गोल्डन पीरियड था।

दिए लगातार ब्लॉकबस्टर&nbsp;

शाहरुख ने अपनी इन्हीं फिल्मों के जरिए फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं लगातार ब्लॉकबस्टर देने वाले शाहरुख का एक दौर ऐसा भी आया था, जब उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुईं।

जीरो

एक्टर की फ्लॉप फिल्मों का जिक्र होते ही लोगों के जेहन में साल  2018 में रिलीज कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म 'जीरो' का नाम आता है। लेकिन एक फिल्म ऐसी थी जिसने फ्लॉप के मामले में 'जीरो' से भी बड़ी थी।

ये लम्हे जुदाई के

बॉक्स ऑफिस पर बेड़ा गर्क करने वाली इस फिल्म का नाम 'ये लम्हे जुदाई के' है। शाहरुख की ये फिल्म पहले किसी कारण पूरी बनने के बाद रुक गई और मेकर्स ने इस पर साल 2004 में दोबारा काम स्टार्ट किया।

इस एक्ट्रेस की वजह से नाराज हो गए थे शाहरुख-रवीना

फिल्म में शाहरुख खान और रवीना टंडन के अलावा टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई भी अहम किरदार में थीं। फिल्म की असल कहानी को मेकर्स ने रश्मि के बोल्ड सींस और अतरंगी कहानी के साथ जोड़ा, जिसकी वजह से शाहरुख और रवीना ने फिल्म के लिए डब करने और प्रमोट करने के लिए साफ मना कर दिया था।

इन फिल्मों से हुआ था क्लैश

ये फिल्म 9 अप्रैल, 2004 को फाइनली थिएटर्स में रिलीज हुई। रिलीज के साथ इसका क्लैश उस साल की सबसे बड़ी फिल्म 'मस्ती' से हुआ। इसी साल शाहरुख की 'वीरजारा' भी आई। इसका पूरा असर 'ये लम्हे जुदाई के' के कलेक्शन पर पड़ा।

बॉक्स ऑफिस बिजनेस

इसने बॉक्स ऑफिस पर महज 57 लाख रुपए से ओपनिंग की। वहीं,  वर्ल्डवाइड 1 करोड़ तक का ही बिजनेस  किया। इसी के साथ ये शाहरुख के करियर की  सबसे बड़ी फ्लॉप बनी। यही नहीं, इसे IMDb पर भी दस में से 3.1 रेटिंग मिली है। 'ये लम्हे जुदाई के' को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

