3.1 IMDb रेटिंग वाली ये फिल्म है शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप, बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे सिर्फ 57 लाख रुपए

इस एक्ट्रेस की वजह से नाराज हो गए थे शाहरुख-रवीना

फिल्म में शाहरुख खान और रवीना टंडन के अलावा टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई भी अहम किरदार में थीं। फिल्म की असल कहानी को मेकर्स ने रश्मि के बोल्ड सींस और अतरंगी कहानी के साथ जोड़ा, जिसकी वजह से शाहरुख और रवीना ने फिल्म के लिए डब करने और प्रमोट करने के लिए साफ मना कर दिया था।