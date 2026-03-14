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बाहुबली 2 और पुष्पा 2 को पछाड़, यह फिल्म बनी 2000 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय मूवी

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो पहली इंडियन मूवी है जिसने 2000 करोड़ कमाए हैं वर्ल्डवाइड। आप इस मूवी का नाम जानकर हैरान हो जाएंगे।

Sushmeeta SemwalMar 14, 2026 02:39 pm IST
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इंडियन फिल्म

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी ऐसा धमाल मचाया था कि ये मूवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म है।

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2000 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म

इतना ही नहीं इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ कमाए और यह 2000 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी।

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इन फिल्मों को भी पछाड़ा

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, उस फिल्म ने बाहुबली, पुष्पा और आरआरआर जैसी मूवीज तक को पछाड़ दिया है।

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फिल्म की स्टार कास्ट

ये फिल्म है दंगल जिसमें आमिर खान, सान्या मल्होत्रा और फातिमा सना शेख। यह मूवी ब्लॉकबस्टर थी।

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दंगल का कलेक्शन

सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक दंगल ने वर्ल्डवाइड 2070.3 करोड़ की कमाई की थी।

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ओवरऑल कलेक्शन

दंगल साल 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 26 करोड़ कमाए थे और भारत में नेट 387.38 करोड़ और ग्रॉस 535 करोड़ कमाए थे। वहीं ओवरसीस फिल्म का कलेक्शन 1535.3 करोड़ था।

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फिल्म की स्टोरी

फिल्म की स्टोरी रेस्लर महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटी गीता और बबीता की लाइफ पर आधारित है।

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दंगल का चाइना कलेक्शन

वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक दंगल ने चाइना में 1305.29 करोड़ कमाए थे।

Pushpa 2
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