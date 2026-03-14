बाहुबली 2 और पुष्पा 2 को पछाड़, यह फिल्म बनी 2000 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय मूवी

ओवरऑल कलेक्शन

दंगल साल 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 26 करोड़ कमाए थे और भारत में नेट 387.38 करोड़ और ग्रॉस 535 करोड़ कमाए थे। वहीं ओवरसीस फिल्म का कलेक्शन 1535.3 करोड़ था।