बाहुबली 2 और पुष्पा 2 को पछाड़, यह फिल्म बनी 2000 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय मूवी

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी ऐसा धमाल मचाया था कि ये मूवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म है।
इतना ही नहीं इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ कमाए और यह 2000 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, उस फिल्म ने बाहुबली, पुष्पा और आरआरआर जैसी मूवीज तक को पछाड़ दिया है।
ये फिल्म है दंगल जिसमें आमिर खान, सान्या मल्होत्रा और फातिमा सना शेख। यह मूवी ब्लॉकबस्टर थी।
सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक दंगल ने वर्ल्डवाइड 2070.3 करोड़ की कमाई की थी।
दंगल साल 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 26 करोड़ कमाए थे और भारत में नेट 387.38 करोड़ और ग्रॉस 535 करोड़ कमाए थे। वहीं ओवरसीस फिल्म का कलेक्शन 1535.3 करोड़ था।
फिल्म की स्टोरी रेस्लर महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटी गीता और बबीता की लाइफ पर आधारित है।
वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक दंगल ने चाइना में 1305.29 करोड़ कमाए थे।