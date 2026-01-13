Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनइस कम बजट की फिल्म ने जब हिला डाला बॉक्स ऑफिस, आलिया-अजय की मूवी को पछाड़ा

इस कम बजट की फिल्म ने जब हिला डाला बॉक्स ऑफिस, आलिया-अजय की मूवी को पछाड़ा

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसने साल 2022 में कई बड़े बजट की फिल्मों को पछाड़, उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज की लिस्ट में जगह बनाई थी।

Sushmeeta SemwalJan 13, 2026 02:18 pm IST
1/8

भारतीय फिल्म

आपने देखा होगा कि अब कई फिल्मों को बहुत बड़े बजट में बनाया जाता है कोई 100, 200, 500 या 1000 करोड़ की फिल्म होती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो लो बजट में होकर भी ऐसा कमाल कर गई कि कई बॉलीवुड स्टार्स की फिल्मों को पछाड़ दिया।

2/8

कंतारा

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है कंतारा। ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में ऋषभ ही लीड रोल में थे।

3/8

96 दिन में की शूटिंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग 96 दिन में पूरी हो गई थी और इसका बजट सिर्फ 16 करोड़ था।

4/8

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कंतारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने वर्ल्डवाइड 407.82 करोड़ की कमाई की थी।

5/8

नॉन वेज खाना छोड़ा

ऋषभ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म की शूटिंग के जौरान उन्होंने नॉन वेज खाना छोड़ दिया था और वह फुटवियर भी नहीं पहनते थे क्योंकि उन्हें माइंड में क्लिएरिटी चाहिए।

6/8

दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म

यह फिल्म ना सिर्फ साल 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी कन्नड़ फिल्म थी कन्नड़ इंडस्ट्री में।

7/8

सबसे ज्यादा कमाई करने वाली छठी भारतीय फिल्म

वहीं ओवरऑल भारत में फिल्म छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।

8/8

इन फिल्मों को पछाड़ा

इतना ही नहीं कंतारा ने अजय देवगन की दृश्यम 2, कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 और आलिया भट्ट की फिल्म गंगुबाई काठियावाड़ी को भी पछाड़ दिया था।

