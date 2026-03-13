Hindustan Hindi News
इस फिल्म ने शोले और DDLJ मूवीज को पछाड़ा, 550 बार री रिलीज का है रिकॉर्ड

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसका 550 बार री रिलीज का रिकॉर्ड है और इस फिल्म का नाम जानकर आप हैरान हो जाएंगे।

Sushmeeta SemwalMar 13, 2026 03:52 pm IST
1/8

कन्नड़ फिल्म

काफी समय से कई फिल्मों को दोबारा रिलीज किया जा रहा है थिएटर में। 2023 से जो ये ट्रेंड शुरू हुआ वो अब चलता ही आ रहा है। कई फिल्में तो 2-3 बार रिलीज होती हैं लेकिन आज हम आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जो 1-2 या 5 बार नहीं बल्कि 550 बार रिलीज हुई है।

2/8

शोले और मुघल ए आजम को पछाड़ा

आपने देखा होगा कि शोले और मुघल ए आजम सालों में कई बार रिलीज हुई है लगभग 10-12 बार। लेकिन एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है जिसका रिकॉर्ड है 550 बार री रिलीज का।

3/8

ओम फिल्म

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है ओम। 1995 में दरअसल, डायरेक्टर उपेंद्र फिल्म ओम लेकर आए जिसमें शिव कुमार और प्रेमा लीड रोल में थे।

4/8

फैंस करते री रिलीज की मांग

यह फिल्म सुपरहिट थी। फैंस इस फिल्म को बार-बार थिएटर में रिलीज करने की डिमांड करते।

5/8

550 बार हुई रिलीज

लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह फिल्म पिछले 30 सालों में 550 बार री रिलीज हुई है और इसमें से सिंगर थिएटर पर 30 बार री रिलीज हुई है।

6/8

रिएलिस्टिक गैंगस्टर पर फिल्म&nbsp;

ओम ना सिर्फ सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म है बल्कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशल कन्नड़ फिल्म है। यह रिएलिस्टिक गैंगस्टर फिल्म थी।

7/8

शिव राजकुमार बन गए थे स्टार

इस फिल्म से शिव राजकुमार भी सक्सेसफुल स्टार बन गए थे और वह कन्नड़ इंडस्ट्री के 90 के दशक के स्टार थे।

8/8

कई भाषा में बना इसका रीमेक

बता दें कि ओम को ऑफिशियली और अनऑफिशियली कई भाषा में बनाया है जिसमें हिंदी में अर्जुन पंडित, तेलुगु में ओमकरण और बंगाली में पंजा बनी है।

