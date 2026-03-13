इस फिल्म ने शोले और DDLJ मूवीज को पछाड़ा, 550 बार री रिलीज का है रिकॉर्ड

काफी समय से कई फिल्मों को दोबारा रिलीज किया जा रहा है थिएटर में। 2023 से जो ये ट्रेंड शुरू हुआ वो अब चलता ही आ रहा है। कई फिल्में तो 2-3 बार रिलीज होती हैं लेकिन आज हम आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जो 1-2 या 5 बार नहीं बल्कि 550 बार रिलीज हुई है।
आपने देखा होगा कि शोले और मुघल ए आजम सालों में कई बार रिलीज हुई है लगभग 10-12 बार। लेकिन एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है जिसका रिकॉर्ड है 550 बार री रिलीज का।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है ओम। 1995 में दरअसल, डायरेक्टर उपेंद्र फिल्म ओम लेकर आए जिसमें शिव कुमार और प्रेमा लीड रोल में थे।
यह फिल्म सुपरहिट थी। फैंस इस फिल्म को बार-बार थिएटर में रिलीज करने की डिमांड करते।
लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह फिल्म पिछले 30 सालों में 550 बार री रिलीज हुई है और इसमें से सिंगर थिएटर पर 30 बार री रिलीज हुई है।
ओम ना सिर्फ सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म है बल्कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशल कन्नड़ फिल्म है। यह रिएलिस्टिक गैंगस्टर फिल्म थी।
इस फिल्म से शिव राजकुमार भी सक्सेसफुल स्टार बन गए थे और वह कन्नड़ इंडस्ट्री के 90 के दशक के स्टार थे।
बता दें कि ओम को ऑफिशियली और अनऑफिशियली कई भाषा में बनाया है जिसमें हिंदी में अर्जुन पंडित, तेलुगु में ओमकरण और बंगाली में पंजा बनी है।