इस फिल्म ने शोले और DDLJ मूवीज को पछाड़ा, 550 बार री रिलीज का है रिकॉर्ड

कन्नड़ फिल्म

काफी समय से कई फिल्मों को दोबारा रिलीज किया जा रहा है थिएटर में। 2023 से जो ये ट्रेंड शुरू हुआ वो अब चलता ही आ रहा है। कई फिल्में तो 2-3 बार रिलीज होती हैं लेकिन आज हम आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जो 1-2 या 5 बार नहीं बल्कि 550 बार रिलीज हुई है।