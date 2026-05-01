रोमांटिक नहीं 77 साल पहले आई इस हॉरर फिल्म के गाने ने लता मंगेशकर को बनाया रातोंरात स्टार, बॉक्स ऑफिस पर रचा था इतिहास

लता मंगेशकर इस गाने ने बनाया स्टार

हिंदी सिनेमा की महान गायिका लता मंगेशकर ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर और आईकॉनिक गाने दिए हैं। उनके कई गानों के बीच ऐसे अनसुने किस्से छुपे हैं, जिसे आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। अपने करियर में लता जी ने कई अवॉर्ड अपने नाम किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वर कोकिला को किस गाने ने स्टार बनाया था।