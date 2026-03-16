14 डायरेक्टर्स ने मिलकर बनाई यह फिल्म, 30 थे इसमें स्टार्स; 24 घंटे में बनी इस फिल्म ने रच दिया था इतिहास

आपने कई इंडियन फिल्ममेकर्स का काम देखा है जैसे एसएस राजामौली, संजय लीला भंसाली जो ग्रैंड लेवल पर फिल्में बनाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फिल्ममेकर के बारे में बताते हैं जिन्होंने सिर्फ 24 घंटे में एक फिल्म बनाई और वो भी सुपरहिट थी।
इतना ही नहीं इस मूवी को बनाने में 14 डायरेक्टर्स लगे थे। वहीं 30 एक्टर्स ने इसमें काम किया है।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वह है सुयमवरम। सुयमवरम को गिरधारी नागपाल ने प्रोड्यूस किया था और इसके लिखा भी था। इस फिल्म को 14 डायरेक्टर्स ने 19 सिनेमाटोग्राफर्स के साथ काम किया था और 30 टॉप तमिल स्टार्स ने इसमें काम किया वो भी एक ही दिन।
कई यूनिटों ने अलग-अलग लोकेशन पर शूटिंग की और फुटेज को एडिटर के पास तेजी से भेजा गया, जो शूटिंग के साथ-साथ रियल लाइम में फिल्म की एडिटिंग कर रहे थे।
इतना ही नहीं रजनीकांत ने सुयमवरम की मेकिंग को लॉन्च किया और फिल्म के पहले दिन के शूट में भी वह सेट पर मौजूद थे।
फिल्म की एडिटिंग 24 घंटे में हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 करोड़ में फिल्म बनी थी और 50 करोड़ कमाए थे।
फिल्म कुसेलन के 60वें बर्थडे सेलिब्रेशन से शुरू होता है जिसमें उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। अस्पताल में परिवार को पता चलता है कि उनकी कंडिशन काफी सीरियस है और उनके पास ज्यादा समय नहीं है।
कुसेलन फिर आखिरी वक्त पर अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हैं और बोलते हैं कि वह अपने सारे बच्चों की शादी देखना चाहते हैं मरने से पहले। परिवार वाले तैयार हो जाते हैं और फिर एक एडरवरटाइजमेंट लिकाला जाता है परिवार वालों द्वारा कि वे 1 करोड़ देंगे जो कुसेलन के एक बच्चे से शादी करेंगे। इसके बाद जो कॉमेडी, इमोशनल और ड्रामैटिक मोमेंट्स होते हैं वो आपको फिल्म को देखने में बांधे रखते हैं।