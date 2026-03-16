14 डायरेक्टर्स ने मिलकर बनाई यह फिल्म, 30 थे इसमें स्टार्स; 24 घंटे में बनी इस फिल्म ने रच दिया था इतिहास

क्या होता है स्टोरी

कुसेलन फिर आखिरी वक्त पर अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हैं और बोलते हैं कि वह अपने सारे बच्चों की शादी देखना चाहते हैं मरने से पहले। परिवार वाले तैयार हो जाते हैं और फिर एक एडरवरटाइजमेंट लिकाला जाता है परिवार वालों द्वारा कि वे 1 करोड़ देंगे जो कुसेलन के एक बच्चे से शादी करेंगे। इसके बाद जो कॉमेडी, इमोशनल और ड्रामैटिक मोमेंट्स होते हैं वो आपको फिल्म को देखने में बांधे रखते हैं।