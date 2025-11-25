अमिताभ बच्चन के टफ कॉम्पटीशन थे यह हीरो, हिंदी मूवी हुईं फ्लॉप; साउथ के हैं बड़े स्टार

सबसे ज्यादा फीस ली थी

रिपोर्ट्स हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब चिरंजीवी को एक फिल्म के लिए बिग बी से ज्यादा फीस मिलती थी। उन्हें 1992 में फिल्म आपदबंधावुडु के लिए 1.25 करोड़ रुपये भी मिले थे जो उस वक्त भारत में सबसे ज्यादा पेड एक्टर थे। वह पहले एक्टर थे जिन्हें भारत में एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये मिले थे।