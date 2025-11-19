इस एक्ट्रेस को प्रॉस्टिट्यूशन के लिए किया था मजबूर, ठेले पर ले जाई गई थी श्मशान घाट उनकी लाश

विमी

जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं विमी। विमी को म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने डिस्कवल किया और उस वक्त वह पहले से शादीशुदा थीं। दोनों के 2 बच्चे भी थे। एक बेटा और एक बेटी। विमी के पति ने उनका पूरा सपोर्ट किया और दोनों मुंबई शिफ्ट हो गए जहां विमी ने सुनील दत्त की फिल्म हमराज से डेब्यू किया था। दोनों ने साथ में आब्रू, पतंगा, गुड्डी समेत कई फिल्मों में साथ काम किया था।