इस एक्ट्रेस को प्रॉस्टिट्यूशन के लिए किया था मजबूर, ठेले पर ले जाई गई थी श्मशान घाट उनकी लाश

Hindi Newsफोटोमनोरंजनइस एक्ट्रेस को प्रॉस्टिट्यूशन के लिए किया था मजबूर, ठेले पर ले जाई गई थी श्मशान घाट उनकी लाश

आज हम ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिसे ना सिर्फ पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आखिरी वक्त पर भी उनका अपना कोई उनके साथ नहीं था।

Sushmeeta SemwalWed, 19 Nov 2025 02:05 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस

बॉलीवुड स्टार्स की लाइफ जितनी आसान और लग्जरी दिखती है वैसी होती नहीं है। उन्हें काफी उतार-चढ़ाव देखने पड़ते हैं। अब हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने पहले काफी सक्सेस एंजॉय की, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मनी और फेम सब गवा दिया।

विमी

जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं विमी। विमी को म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने डिस्कवल किया और उस वक्त वह पहले से शादीशुदा थीं। दोनों के 2 बच्चे भी थे। एक बेटा और एक बेटी। विमी के पति ने उनका पूरा सपोर्ट किया और दोनों मुंबई शिफ्ट हो गए जहां विमी ने सुनील दत्त की फिल्म हमराज से डेब्यू किया था। दोनों ने साथ में आब्रू, पतंगा, गुड्डी समेत कई फिल्मों में साथ काम किया था।

लग्जरी लाइफ के बाद आया भूचाल

एक पॉइंट पर विमी का बड़ा घर था, लग्जरी गाड़ियां थी। उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता था। इतना ही नहीं वह उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक भी थीं।हालांकि विमी की ये शोहरत ज्यादा लंबी नहीं चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी और बात यहां तक आ गई कि वह सिर्फ मैगजीन के लिए फोटोशूट तक करती थीं।

पर्सनल लाइफ में आया बड़ा बदलाव

ना सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल लाइफ में भी उनकी लाइफ में बड़ा तूफान आया।विमी अपने पति से अलग हो गई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमी के निधन के बाद जारी एक श्रद्धांजलि लेख में यह भी बताया गया कि एक्ट्रेस घरेलू हिंसा का शिकार होती थीं।

प्रॉस्टिट्यूशनके लिए मजबूर किया

ऐसा कहा जाता है कि विमी को फिर एके फिल्म ब्रोकर से प्यार हो गया है था, लेकिन उसने विमी का गलत इस्तेमाल किया और उन्हें प्रॉस्टिट्यूशनके लिए मजबूर किया।

बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो भी डूबा

उस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आने के बाद विमी ने फिर टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया। बिजनेस भी जब फेल हो गया तो विमी को अपना सारा सामान बेचना पड़ा और घर भी।

शराब पीना किया शुरू

इतना नुकसान होने के बाद विमी ने फिर शराब पीना शुरू कर दिया और उनकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ने लगा।

ठेले पर ले गए थे एक्ट्रेस का शव

1977 में विमी का लिवर की बीमारी की वजह से निधन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उनके निधन के वक्त कोई भी उनका अपना नहीं था और श्मशान घाट उन्हें ठेले पर लेकर गए।