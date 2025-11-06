इस एक्ट्रेस को गुड लुक्स की वजह से कर दिया जाता था रिजेक्ट, अब चलाती हैं करोड़ों का स्किनकेयर ब्रांड

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई एक्टर्स ऐसे हैं जो फिल्मी बैकग्राउंड के ना होने के बाद भी फिल्मों में अपना कमाल दिखा रहे हैं। उन्हीं में से एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो ना सिर्फ टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं बल्कि उन्होंने अपना एक ब्रांड भी शेयर किया है।
हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वह हैं कृति सेनन। कृति ने अपने करियर में गुड लुक्स की वजह से काफी रिजेक्शन झेले हैं। लेकिन आज उनका एक बड़ा ब्यूटी ब्रांड है जिसकी करोड़ो में कमाई होती है।
न्यूज 18 से बात करते हुए कृति ने कहा था, 'मुझे कभी ये नहीं कहा गया कि इसे ठीक करो, लेकिन एक चीज बहुत कही गई कि आप इस पार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी दिखती हो। ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज था।'
कृति ने बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाने के बाद ब्यूटी ब्रांड की शुरुआत की। उन्होंने अपना स्किनकेयर ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम हाइफन है।
कृति ने इस ब्रांड की शुरुआत साल 2023 में की पीईपी टेक्नोलॉजीस के साथ। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्रांड वे पहले साल में 100 करोड़ कमा लिए थे।
वहीं लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक ब्रांड की सेल 400 करोड़ तक हुई है।
कृति इसके अलावा फिल्मों में भी बेस्ट काम कर रही हैं। वह लास्ट दो पत्ती फिल्म में नजर आई थीं जिसमें उनका डबल रोल था।
अब कृति तेरे इश्क में और कॉकटेल 2 में नजर आने वाली हैं। तेरे इश्क में वह धनुष के साथ लीड रोल में हैं तो वहीं कॉकटेल 2 में वह शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएंगी।