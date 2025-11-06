इस एक्ट्रेस को गुड लुक्स की वजह से कर दिया जाता था रिजेक्ट, अब चलाती हैं करोड़ों का स्किनकेयर ब्रांड

बॉलीवुड एक्ट्रेस

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई एक्टर्स ऐसे हैं जो फिल्मी बैकग्राउंड के ना होने के बाद भी फिल्मों में अपना कमाल दिखा रहे हैं। उन्हीं में से एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो ना सिर्फ टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं बल्कि उन्होंने अपना एक ब्रांड भी शेयर किया है।