शाहरुख-सलमान खान देखते रह गए, इस एक्ट्रेस ने बना लिया 10,000 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड

इंडियन एक्ट्रेस

आज के समय में एक्ट्रेसेस, मेल एक्टर्स को कड़ी टक्कर देती हैं। वह ना सिर्फ वुमन ओरिएंटेड फिल्में करती हैं बल्कि अपनी फिल्मों से करोड़ों कमाती हैं वो भी ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिनका रिकॉर्ड है अपनी फिल्मों से 10 हजार करोड़ कलेक्शन का। इतना ही नहीं उन्होंने शाहरुख, सलमान और आमिर तक को पछाड़ दिया था।