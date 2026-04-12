शाहरुख-सलमान खान देखते रह गए, इस एक्ट्रेस ने बना लिया 10,000 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड

आज के समय में एक्ट्रेसेस, मेल एक्टर्स को कड़ी टक्कर देती हैं। वह ना सिर्फ वुमन ओरिएंटेड फिल्में करती हैं बल्कि अपनी फिल्मों से करोड़ों कमाती हैं वो भी ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिनका रिकॉर्ड है अपनी फिल्मों से 10 हजार करोड़ कलेक्शन का। इतना ही नहीं उन्होंने शाहरुख, सलमान और आमिर तक को पछाड़ दिया था।
जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण की फिल्मों ने ग्लोबली बॉक्स ऑफिस पर 10, 200 करोड़ कमाए हैं।
इस कलेक्शन में 8000 करोड़ इंडियन फिल्म से थे, लगभग 2200 करोड़ हॉलीवुड फिल्म से।
हालांकि ये सारी दीपिका की फिल्में वुमन सेन्ट्रिक फिल्में नहीं थीं, कुछ में उनके साथ शाहरुख खान, प्रभास और रणवीर सिंह भी थे।
दीपिका जबकि पिछले 2-3 साल तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस भी नहीं थीं। इतना ही नहीं वह टॉप 5 की लिस्ट में भी नहीं थीं दोनों मेल फीमेल की लिस्ट में और आज वह टॉप कर रही हैं।
उनकी लास्ट 2 साल में पठान, जवान और कल्कि 2898 एडी जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं जिन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की हैं वर्ल्डवाइड।
वहीं उनकी फिल्म फाइटर और सिंघम अगेन ने 300 करोड़ क्रॉस किए थे। इस हिसाब से दीपिका ने पिछले 2-3 साल में 4000 करोड़ कमाए।
दीपिका ने इस मामले में शाहरुख खान (9000 करोड़), अक्षय कुमार (8300 करोड़), सलमान खान (7500 करोड़) और आमिर खान (7200 करोड़) को पछाड़ा है।
वहीं एक्ट्रेसेस की बात करें तो उन्होंने प्रियंका चोपड़ा(6000 करोड़) कटरीना कैफ(5500 करोड़) को भी पीछे छोड़ दिया है।