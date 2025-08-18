बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस के पास हैं 400 लग्जरी बैग्स, नहीं की शादी, संजय दत्त करना चाहते थे कन्यादान

गेस कर पाए एक्ट्रेस?

सिलेब्रिटीज के छोटे-छोटे बैग्स की कीमत आम आदमी के होश उड़ाने वाली होती है। एक्सेसरीज कलेक्शन के मामले में एक्टर्स और एक्ट्रेसस का कोई मुकाबला नहीं। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं जिनके पास करीब 400 लग्जरी बैग हैं। उनका मानना है कि अगर उन्हें ये बैग खरीदने की लत ना होती तो शायद मुंबई में एक और पेंटहाउस होता। ये एक्ट्रेस ऋतिक, सलमान और संजय दत्त की हिरोइन रह चुकी हैं। अगर गेस न कर पाए हों तो जान लें...