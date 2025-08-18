बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस के पास हैं 400 लग्जरी बैग्स, नहीं की शादी, संजय दत्त करना चाहते थे कन्यादान

सिलेब्रिटीज के छोटे-छोटे बैग्स की कीमत आम आदमी के होश उड़ाने वाली होती है। एक्सेसरीज कलेक्शन के मामले में एक्टर्स और एक्ट्रेसस का कोई मुकाबला नहीं। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं जिनके पास करीब 400 लग्जरी बैग हैं। उनका मानना है कि अगर उन्हें ये बैग खरीदने की लत ना होती तो शायद मुंबई में एक और पेंटहाउस होता। ये एक्ट्रेस ऋतिक, सलमान और संजय दत्त की हिरोइन रह चुकी हैं। अगर गेस न कर पाए हों तो जान लें...
हम बात कर रहे हैं अमीषा पटेल की। उनकी लग्जरी लाइफ के चर्चे लंबे समय से होते हैं। बताया जाता है कि वह अपनी डेब्यू फिल्म के दौरान वह मर्सिडीज गाड़ी से आती थीं। डायमंड्स पहने होती थीं। अब फराह खान उनके घर पहुंचीं तो लग्जरी बैग्स, बेल्ट, घड़ी और जूतों का कलेक्शन देखकर होश उड़ गए।
अमीषा ने फराह को अपने बैग्स दिखाए। फराह व्लॉग में बोलती हैं, 'मैंने अमीषा को कभी बैग्स रिपीट करते नहीं देखा।' इस पर अमीषा ने बताया कि उनके पास 300-400 लग्जरी बैग्स हैं। इसके अलावा क्लच, बेल्ट बैग्स अलग से हैं। वह लग्जरी बैग कलेक्टर हैं। जैसे ही बड़े ब्रैंड्स इंडिया में बैग लॉन्च करते हैं, उनके पास फोन कर देते हैं।
अमीषा पटेल का एक कबर्ड बर्किन्स से भरा है। यह लग्जरी ब्रैंड्स का एक्सक्लूसिव ब्रैंड है और कीमत 2-3 करोड़ तक भी होती है। कई बैग्स देखकर फराह बोलती हैं कि वह हमेशा से खरीदना चाहती थीं लेकिन कीमत की वजह से हिम्मत नहीं हुई।
अमीषा बोलती हैं कि इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा डिजाइनर बैग्स शायद किसी के पास नहीं। अगर वह यह बैग न लेतीं तो उतने पैसों में मुंबई में एक और पेंटहाउस खरीद सकती थीं। फराह बैग देखकर चिल्लाती भी हैं कि वह कितनी गरीब हैं।
अमीषा ने बताया कि ज्यादातर उनके बैग्स लिमिटेड एडिशन हैं, जो कि किसी के पास नहीं होते हैं। अमीषा ने फराह खान को एक ऐसा बैग दिखाया जो उन्होंने हल्के गुलाबी रंग का खरीदा था धीरे-धीरे उसका रंग गहरा होता जा रहा है। अमीषा ने बताया कि वह मगरमच्छ की स्किन का बना था।
अमीषा पटेल के एक बिजनस-पॉलिटिकल फैमिली से हैं। उनके पिता का बड़ा बिजनस रहा है और उनकी रईसी के किस्से अक्सर खबरों में आते रहे हैं। पैसों की वजह से फराह पिता पर केस भी कर चुकी हैं। वह अमीषा के मैनेजर थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना बताए उन्होंने 12 करोड़ अपने बिजनस में लगा लिए थे।
अमीषा पटेल और संजय दत्त के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। वह बता चुकी हैं कि संजय दत्त उन्हें लेकर काफी प्रोटेक्टिव हैं। वह छोटे कपड़े पहनकर घर आतीं तो संजय सलवार सूट पहनने को बोलते थे। इतना ही नहीं वह मजाक में कहते थे कि अमीषा का कन्यादान करेंगे।