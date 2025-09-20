This Bollywood Actor Movie Beat Shah Rukh Khan Akshay Kumar Ajay Devgn Movie On Box Office Was Highest Earning of 2008 इस एक्टर की फिल्म ने शाहरुख, अजय और अक्षय की मूवी को दिया था पछाड़, कमाई में कर दिया था पीछे
इस एक्टर की फिल्म ने शाहरुख, अजय और अक्षय की मूवी को दिया था पछाड़, कमाई में कर दिया था पीछे

इस एक्टर की फिल्म ने शाहरुख, अजय और अक्षय की मूवी को दिया था पछाड़, कमाई में कर दिया था पीछे

साल 2008 में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इतना ही नहीं यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक थी।

Sushmeeta SemwalSat, 20 Sep 2025 02:25 PM
बॉलीवुड एक्टर

आज हम आपको एक ऐसे स्टार की फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो तमिल फिल्म का रीमेक थी। इस फिल्म ने उसी साल रिलीज हुई शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्मों को पछाड़ दिया था।

गजनी

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है गजनी। गजनी फिल्म में आमिर के साथ असिन लीड रोल में थीं।

आमिर की डिमांड पर असिन को लिया

यह फिल्म तमिल मूवी का रीमेक थी और प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को लिया जाए, लेकिन आमिर की डिमांड थी कि तमिल वाली गजनी की एक्ट्रेस असिन की हिंदी वाली गजनी का हिस्सा हों।

इस वजह से मिला था यू एस सर्टिफिकेट

आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबित गजनी पहली फिल्म है भारत की जिसे यू ए सर्टिफिकेट मिला था वॉयलेंस की वजह से ना कि सेक्शुअल कंटेंट की वजह से।

मोबाइल नंबर हुआ था वायरल

इस फिल्म में आमिर की बॉडी पर जो मोबाइल नंबर लिखा था वो सच में किसी महिला का निकल गया था और उसे कई फोन आने लगे थे।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक थी।

गजनी की रब ने बना दी जोड़ी से टक्कर

गजनी ने वर्ल्डवाइड 194.10 करोड़ कमाए थे। वहीं उसी साल रिलीज हुई रब ने बना दी जोड़ी ने 151.60 करोड़ कमाए थे।

साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

जोधा अकबर ने वहीं 106.68 करोड़ की कमाई की थी। सिंह इज किंग ने 122.70 करोड़, सैफ अली खान की रेस ने 103.73 करोड़ और अजय देवगन की गोलमाल रिटरन्स ने 82.04 करोड़ की कमाई की थी।

