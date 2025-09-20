इस एक्टर की फिल्म ने शाहरुख, अजय और अक्षय की मूवी को दिया था पछाड़, कमाई में कर दिया था पीछे

आज हम आपको एक ऐसे स्टार की फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो तमिल फिल्म का रीमेक थी। इस फिल्म ने उसी साल रिलीज हुई शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्मों को पछाड़ दिया था।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है गजनी। गजनी फिल्म में आमिर के साथ असिन लीड रोल में थीं।
यह फिल्म तमिल मूवी का रीमेक थी और प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को लिया जाए, लेकिन आमिर की डिमांड थी कि तमिल वाली गजनी की एक्ट्रेस असिन की हिंदी वाली गजनी का हिस्सा हों।
आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबित गजनी पहली फिल्म है भारत की जिसे यू ए सर्टिफिकेट मिला था वॉयलेंस की वजह से ना कि सेक्शुअल कंटेंट की वजह से।
इस फिल्म में आमिर की बॉडी पर जो मोबाइल नंबर लिखा था वो सच में किसी महिला का निकल गया था और उसे कई फोन आने लगे थे।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक थी।
गजनी ने वर्ल्डवाइड 194.10 करोड़ कमाए थे। वहीं उसी साल रिलीज हुई रब ने बना दी जोड़ी ने 151.60 करोड़ कमाए थे।
जोधा अकबर ने वहीं 106.68 करोड़ की कमाई की थी। सिंह इज किंग ने 122.70 करोड़, सैफ अली खान की रेस ने 103.73 करोड़ और अजय देवगन की गोलमाल रिटरन्स ने 82.04 करोड़ की कमाई की थी।