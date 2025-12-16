Hindustan Hindi News
शाहरुख-सलमान को पछाड़, इस एक्टर की मूवी ने 500 करोड़ कमाकर रचा था इतिहास

शाहरुख-सलमान को पछाड़, इस एक्टर की मूवी ने 500 करोड़ कमाकर रचा था इतिहास

आज हम आपको उस एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिसकी पहली फिल्म थी जिसने भारत में सबसे पहले 500 करोड़ की कमाई की थी। जानें किस हीरो की फिल्म ने रचा था इतिहास।

Sushmeeta SemwalDec 16, 2025 03:09 pm IST
बॉलीवुड एक्टर

कई ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनकी फिल्में नया रिकॉर्ड बनाती हैं। आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिनकी फिल्म 500 करोड़ कमाने वाली पहली इंडियन फिल्म थी। उन्होंने इस मामले में शाहरुख और सलमान तक को पछाड़ दिया था।

आमिर खान

जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वो हैं आमिर खान। जी हां, आमिर की फिल्म धूम 3 बॉलीवुड की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म थी जो 100-175 करोड़ फिल्म में बनी थी।

भारत में कितने कमाए

वहीं सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने भारत में 284.27 करोड़ की कमाई की, ओवरसीस फिल्म ने 186 करोड़ कमाए तो फिल्म ने भारत में टोटल 372 करोड़ कमाए।

कितनी की थी ग्लोबली कमाई

ग्लोबली फिल्म ने 556 करोड़ की कमाई की जो उससे पहले कभी किसी मूवी ने नहीं की।

बाकी पार्ट भी थे हिट

फिल्म के पहले दोनों पार्ट यानी धूम और धूम 2 ने भी काफी अच्छी कमाई की थी।

आमिर की हिट फिल्में

आमिर ने अपने करियर में पीके, 3 इडियट्स, दंगल, गजनी, तारे जमिीन पर जैसी कई हिट फिल्में दी हैं।

सितारे जमीन पर हिट

लास्ट आमिर की फिल्म सितारे जमीन पर रिलीज हुई है जो सुपरहिट हुई। वहीं उससे पहले उनकी मूवी लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई थी जो फ्लॉप थी।

बतौर प्रोड्यूसर रिलीज करेंगे फिल्म

अभी आमिर ने बतौर एक्टर अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन बतौर प्रोड्यूसर उनकी मूवी आ रही है लाहौर 1947 जिसमें सनी देओल और प्रीति जिंटा हैं।

