1 मिनट के बोल्ड सीन से रातों रात छा गई थीं यह एक्ट्रेस, 20 की उम्र में हुईं प्रेग्नेंट और…

आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो अपने बोल्ड सीन और लुक्स की वजह से आज भी काफी चर्चा में हैं जबकि वह सालों पहले फिल्में छोड़ चुकी हैं।P

Sushmeeta SemwalWed, 26 Nov 2025 02:14 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस

कई लोग ग्लैमर इंडस्ट्री में शामिल होने के लिए अलग-अलग शहर से आते हैं। कुछ यहां कई नाम बनाते हैं तो कुछ गुमनाम हो जाते। अब हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने कम समय में लोगों का दिल जीता, लेकिन फिर वह गायब ही हो गईं।

सोनम बख्तावर खान

जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, वह हैं सोनम बख्तावर खान। उन्होंने तब इंडस्ट्री में एंट्री ली जब माधुरी दीक्षित, जूही चावला, श्रीदेवी पहले से छाई हुई थीं। उन्होंने 16 की उम्र में इंडस्ट्री में एंट्री ली।

बोल्डनेस को लेकर रहती थीं चर्चा में

सोनम काफी ग्लैमरस थीं। वह अपने बिकिनी लुक्स को लेकर काफी चर्चा में रहती थीं और उनको लेकर काफी चर्चा होती थी। फिल्म मिट्टी और सोना से वह ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थीं।

ऋषि कपूर संग लिप किस

इसके अलावा वह अजूबा फिल्म में भी काम कर चुकी हैं। इस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर के साथ लिप लॉक सीन भी दिया था जो उस समय फिल्मों में कम दिखता था।

कम उम्र में हो गई थीं प्रेग्नेंट

सोनम भले ही अटेन्शन में रहती थीं, लेकिन उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। 20 साल की उम्र में वह प्रेग्नेंट हो गई थीं और फिर उन्होंने पति के साथ विदेश में रहने का फैसला किया।

इनसे की शादी

सोनम ने फिल्म त्रिदेव के डायरेक्टर से शादी की थी। हालांकि दोनों की शादी ज्यादा चली नहीं और साल 2016 में दोनों का तलाक हो गया।

लुक्स से रहीं सुर्खियों में

उनके अचानक इंडस्ट्री से गायब होने से लोग भी परेशान हो गए थे, लेकिन उनके किरदार और लुक्स कोई नहीं भूल पाया है।

लास्ट फिल्म

सोनम लास्ट 1994 में रिलीज हुई फिल्म इंसानियत में नजर आई थीं। इसके बाद से वह कभी किसी फिल्म या टीवी शो में नजर नहीं आई हैं। हालांकि वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं।