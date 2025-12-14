इस एक्ट्रेस को बोल्ड फोटोशूट के चक्कर में मां से मिली थी सजा, पड़ा था थप्पड़ और फिर….

बॉलीवुड सेलेब्स की लाइफ में कॉन्ट्रोवर्सी जरूर जुड़ी रहती है। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिसे उनके बोल्ड फोटोशूट के लिए उनकी मां ने थप्पड़ मार दिया था।
जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो हैं सोनम खान। सोनम ने 1988 में फिल्म विजय के साथ मूवीज में एंट्री ली थी। उन्होंने अपने करियर में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, अनिल कपूर जैसे कई स्टार्स के साथ काम किया है और अजूबा, त्रिदेव जैसी फिल्में दी हैं।
हालांकि एक बार सोनम के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे वह आज तक कभी भूल नहीं पाई हैं। वो इंसीडेंट जब उनकी मां ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था।
सोनम ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मुझे जोरदार थप्पड़ पड़ा था। मैंने सोचा था कि मैं काफी अच्छी लग रही थी और स्किन कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो लंबी घास के पीछे छिपी थी। तो जब फोटोज आईं तो मेरी मां मैगजीन लेकर मेरे पास आईं और मुझे थप्पड़ मारा और मैगजीन फाड़ दी।
सोनम ने आगे कहा था, 'मैं उस समय बोल्ड रही होंगी, लेकिन मेरे पैरेंट्स हमेशा मुझे लेकर प्रोटेक्टिव थे। फिर भी, मैं हमेशा से एक मकसद के लिए विद्रोह करती थी।'
बता दें कि सोनम, दिग्गज एक्टर रजा मुराद की भांजी हैं। ऐसा कहा जाता है कि यश चोपड़ा के सजेशन के बाद सोनम ने अपना नाम बदला।
सोनम ने फिर राजीव राय से शादी और उन्होंने मूवी से दूरी बना ली। हालांकि साल 2001 में दोनों अलग हो गए।
सोनम फिर साल 2023 में भारत वापस आईं और फिलहाल बतौर सिंगल मां मुंबई में रह रही हैं।