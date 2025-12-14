इस एक्ट्रेस को बोल्ड फोटोशूट के चक्कर में मां से मिली थी सजा, पड़ा था थप्पड़ और फिर….

इस वजह से मारा था थप्पड़

सोनम ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मुझे जोरदार थप्पड़ पड़ा था। मैंने सोचा था कि मैं काफी अच्छी लग रही थी और स्किन कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो लंबी घास के पीछे छिपी थी। तो जब फोटोज आईं तो मेरी मां मैगजीन लेकर मेरे पास आईं और मुझे थप्पड़ मारा और मैगजीन फाड़ दी।