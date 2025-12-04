अमिताभ बच्चन की 'बहन' बनी ये एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी की 'हमशक्ल', घर पर मिली थी लाश, आज तक दफन है मौत का राज

फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर देखा जाता है कि कई सितारों को दूसरे का हमशक्ल बताया जाता है। कई बार तो फैंस भी उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। एक ऐसी ही एक्ट्रेस थी, जिसके लुक को देखकर लोग उन्हें बॉलीवुड की दूसरी 'ड्रीम गर्ल' बोलने लगे थे।
इस एक्ट्रेस की शक्ल काफी हद तक हेमा मालिनी से मिलती थी। इसने फिल्मों में 70 के दशक में शुरुआत की थी, और देखते ही देखते सबकी नजरों में छा गई। लेकिन इसके साथ जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है।
हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उनका नाम रुखसाना, जो फिल्मों में आने के बाद मधु मालिनी के नाम से मशहूर हुईं। मधु को फिल्मों में कभी लीड एक्ट्रेस का रोल नसीब नहीं हुआ।
मधु को फिल्मों में छोटे-छोटे रोल मिले। हालांकि, मधु मालिनी को वैसा स्टारडम नहीं मिला, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। फिर साल 1978 में आई फिल्म 'मुकद्दर का सिकंदर', जो मधु मालिनी के करियर में टर्निंग प्वाइंट साबित हुई।
'मुकद्दर का सिकंदर' में मधु ने अमिताभ बच्चन की बहन का रोल निभाया था। मधु को इसमें खूब पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने 'लावारिस', 'खुद्दार', 'एक दूजे के लिए' और 'रजिया सुल्तान' जैसी फिल्मों में काम किया।
मधु मालिनी जैसे-जैसे फेमस हो रही थीं उनकी तुलना हेमा मालिनी के साथ होने लगी थी। वह दिखने में हेमा मालिनी जैसी लगती थीं। इसी वजह से एक्ट्रेस रुखसाना से मधु मालिनी बन गई थीं। मधु को फिल्म 'अवतार' से खास पहचान मिली और उनका करियर चल निकला। फिल्म में वह राजेश खन्ना की बहू बनी थीं।
किरयर को खास ऊंचाई न मिलने की वजह से उन्होंने रीजनल सिनेमा का रुख किया। वह तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, गुजराती और पंजाबी फिल्में करने लगीं और वहां अपनी एक अलग पहचान बना ली।
लेकिन उनकी मौत काफी दर्दनाक रही। साल 1980 के दशक के आखिर में मधु मालिनी की जिंदगी खत्म हो गई। एक दिन वह अपने घर पर मृत मिलीं। मधु मालिनी की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, उनकी हत्या की या फिर उन्होंने सुसाइड किया था, यह गुत्थी हमेशा के लिए उलझी रह गई। उनकी मौत बस एक राज बनकर हमेशा के लिए दफन हो गई।