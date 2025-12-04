अमिताभ बच्चन की 'बहन' बनी ये एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी की 'हमशक्ल', घर पर मिली थी लाश, आज तक दफन है मौत का राज

घर पर मिली लाश

लेकिन उनकी मौत काफी दर्दनाक रही। साल 1980 के दशक के आखिर में मधु मालिनी की जिंदगी खत्म हो गई। एक दिन वह अपने घर पर मृत मिलीं। मधु मालिनी की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, उनकी हत्या की या फिर उन्होंने सुसाइड किया था, यह गुत्थी हमेशा के लिए उलझी रह गई। उनकी मौत बस एक राज बनकर हमेशा के लिए दफन हो गई।