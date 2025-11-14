Hindustan Hindi News
फोटो
इस एक्ट्रेस पर पिता ने चाकू से कर दिया था हमला, मां ने घर से दिया था निकाल; आज सब हैं एक्टिंग के फैन

आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी मुश्किलों का सामना किया है। उनके पिता ने उन पर चाकू से तक हमला कर दिया था।

Sushmeeta SemwalFri, 14 Nov 2025 03:13 PM
एक्ट्रेस

आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिसने बतौर एक्ट्रेस अपना करियर तो बनाया, लेकिन पर्सनल लाइफ में काफी दिक्कतों का सामना करना किया।

उषा नाडकर्णी

जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं उषा नाडकर्णी। उषा टीवी और फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं।

पवित्र रिश्ता शो से पॉपुलैरिटी मिली

उषा को पॉपुलैरिटी शो पवित्र रिश्ता से मिली जिसमें उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे थे।

पैरेंट्स थे स्ट्रिक्ट

उषा ने भारती सिंह और हर्ष के पॉडकास्ट में बताया था कि उनके पैरेंट्स उनके एक्ट्रेस बनने के फैसले के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था, वे काफी स्ट्रिक्ट थे।

पिता थे हिंसक

उषा ने बताया कि उनके पिता काफी हिंसक थे। एक बार जब वह अपने भाई को पिता से पिटने से बचाने की कोशिश कर रही थीं तब पिता ने उन पर चाकू से हमला कर दिया था।

पिता ने कर दिया था हमला

उन्होंने कहा था, 'हम अपने पिता से काफी डरते थे। एक पिटता था तो बाकी 2 भागते थे। एक बार मेरे भाई को किसी वजह से पीट रहे थे और मैं उन्हें रोकने गई। उन्होंने मुझपर ही हमला कर दिया। मेरे कंधे पर चोट लग गई थी और अगले दिन मैंने चोट के साथ परफॉर्म किया।'

मां ने घर से निकाल दिया था

वहीं जब उन्होंने अपनी मां से एक्टिंग को लेकर बात की थी तो उन्होंने उनके सारे कपड़े घर के बाहर फेंक दिए और उन्हें भी घर से निकाल दिया। वह एक हफ्ते तक अपने दोस्त के घर रही थीं जब तक उनके पिता उन्हें लेने नहीं आए।

उषा की फिल्में

कई टीवी शोज के अलावा उषा, ये तेरा घर ये मेरा घर, शतरंज, प्राण जाए पर शान ना जाए, कृष्णा कॉटेज, वन टू थ्री, रुस्तम जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।