इस एक्ट्रेस पर पिता ने चाकू से कर दिया था हमला, मां ने घर से दिया था निकाल; आज सब हैं एक्टिंग के फैन

पिता ने कर दिया था हमला

उन्होंने कहा था, 'हम अपने पिता से काफी डरते थे। एक पिटता था तो बाकी 2 भागते थे। एक बार मेरे भाई को किसी वजह से पीट रहे थे और मैं उन्हें रोकने गई। उन्होंने मुझपर ही हमला कर दिया। मेरे कंधे पर चोट लग गई थी और अगले दिन मैंने चोट के साथ परफॉर्म किया।'