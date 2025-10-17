80 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस, श्रीदेवी के साथ रही थी 25 साल तक दुश्मनी

बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस हैं, जो करोड़ों रुपये कमाती हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस का नाम तो शायद आपको पता भी होगा, लेकिन क्या 70-80 के दशक में सबसे ज्यादा कमाने वाली एक्ट्रेस का नाम जानते हैं?
यह एक्ट्रेस आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी की रहने वाली हैं। बचपन का नाम ललिता रानी राव है, जोकि जया प्रदा के नाम से जानी जाती हैं। जया 70-80 के दशक में सबसे ज्यादा कमाई कने वाली एक्ट्रेस थीं।
जया ने बड़े पर्दे पर साल 1974 में डेब्यू किया और फिर तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में उनके डांस नंबर ने तो सभी को अपना दीवाना बना दिया। तीन मिनट का डांस नंबर काफी पसंद किया गया।
एक समय था, जब जया प्रदा को सिर्फ दस रुपये ही फीस दी गई थी, लेकिन फिर करियर में एक टर्निंग प्वाइंट आया और पूरी जिंदगी बदल गई। उन्होंने जितेंद्र के साथ कई हिट फिल्में भी दीं और बाद में सांसद भी बनीं।
इसके अलावा जया की श्रीदेवी के साथ राइवलरी भी काफी चर्चा में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने कई साल तक एक-दूसरे से बात नहीं की। यहां तक की जिस फिल्म में दोनों साथ काम करते, उसमें शूट करके दोनों अपने-अपने स्पेस पर चले जाते और बात नहीं करते थे।
जया वैसे न सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस के रूप में जानी गईं, बल्कि उन्होंने पॉलिटिक्स में भी कमाल किया। उन्होंने सरगम, मां, घर-घर की कहानी, तूफान, सिंदूर, गंगा तेरे देश में आदि जैसी फिल्मों में काम किया। बाद में उन्हें फिल्म प्रॉड्यूसर श्रीकांत नहाटा से प्यार हुआ।
हालांकि, ऐसा नहीं है कि जया ने अपनी लाइफ में हमेशा अच्छा ही समय देखा। एक वक्त था, जब उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। उनका फिल्मी करियर भी ढलान पर आया। लेकिन श्रीकांत के साथ उनका प्यार बढ़ता गया।
श्रीकांत और जया प्रदा ने साल 1986 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। श्रीकांत पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी ने कभी शादी का विरोध नहीं किया। इसके बाद जया प्रदा को फिल्मों के ऑफर भी आने कम हो गए। बाद में वह मां भी नहीं बन सकीं और उन्होंने अपनी बहन के बेटे को अडॉप्ट किया और बड़ा किया।