80 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस, श्रीदेवी के साथ रही थी 25 साल तक दुश्मनी

जया की शादी

श्रीकांत और जया प्रदा ने साल 1986 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। श्रीकांत पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी ने कभी शादी का विरोध नहीं किया। इसके बाद जया प्रदा को फिल्मों के ऑफर भी आने कम हो गए। बाद में वह मां भी नहीं बन सकीं और उन्होंने अपनी बहन के बेटे को अडॉप्ट किया और बड़ा किया।