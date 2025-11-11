इस एक्ट्रेस के गुस्से ने कर दिया था करियर बर्बाद, चंकी पांडे को जड़ दिया था थप्पड़

बॉलीवुड एक्टर्स को अपने करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो 80 और 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस थीं। वह कई स्टार्स जैसे राजेश खन्ना, राज बब्बर, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, गोविंदा जैसे स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं। लेकिन उनके गुस्से की वजह से उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी।
हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वह हैं फराह नाज। फराह ना सिर्फ खूबसूरत एक्ट्रेस थीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त होती थी।
फराह ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। एक बार तो उन्हें यश चोपड़ा ने फिल्म के लिए अप्रोच किया था और वह जब उनके ऑफिस जा रही थीं तब उनकी चप्पल टूट गई थी।
ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि फराह को गुस्सा काफी आता था और इसका असर उनके करियर पर भी पड़ा। एक किस्सा जो काफी पॉपुलर है कि एक बार उन्होंने चंकी पांडे को थप्पड़ मार दिया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक फराह और चंकी साथ में फिल्म कर रहे थे कसम वर्दी की। इस दौरान चंकी के किसी जोक से नाराज होकर फराह ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था जिसको लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी।
ऐसी भी एक रिपोर्ट है कि फराह और अनिल कपूर की फिल्म थी रखवाला जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद अनिल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म अच्छी चल जाती अगर उनके साथ मूवी में माधुरी दीक्षित होती। अनिल के इस स्टेटमेंट से फराह को काफी गुस्सा आ गया था।
फराह ने फिर ओपनली अनिल और माधुरी को शर्मिंदा किया था। इतना ही नहीं बॉलीवुड शादी की रिपोर्ट के मुताबिक फराह ने अनिल को पीटने की धमकी भी दी थी।ये सुनकर फराह चुप नहीं रहीं—उन्होंने खुलेआम अनिल और माधुरी को शर्मिंदा कर दिया
फराह की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही थी। उन्होंने विंदु दारा सिंह से शादी की थी। दोनों का बेटा भी है, लेकिन फिर 6 साल बाद दोनों का रिश्ता टूट गया और फिर फराह ने सुमित सैगल से शादी की।