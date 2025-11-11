इस एक्ट्रेस के गुस्से ने कर दिया था करियर बर्बाद, चंकी पांडे को जड़ दिया था थप्पड़

बॉलीवुड एक्ट्रेस

बॉलीवुड एक्टर्स को अपने करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो 80 और 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस थीं। वह कई स्टार्स जैसे राजेश खन्ना, राज बब्बर, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, गोविंदा जैसे स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं। लेकिन उनके गुस्से की वजह से उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी।