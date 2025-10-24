इस एक्ट्रेस के रिजेक्ट किए रोल से जीनत बनी थीं स्टार, शम्मी कपूर को शादी करने से कर दिया मना क्योंकि...

हिंदी सिनेमा में कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि एक्टिंग से भी फैंस का दिल जीता है। अब हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें राजेश खन्ना की हिरोइन कहा जाता है। इतना ही नहीं इस एक्ट्रेस ने एक फिल्म छोड़ दी थी जिसे जब जीनत अमान ने किया तो वह स्टार बन गई थीं।
जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं मुमताज। मुमताज ने अपने समय में कई फिल्मों को रिजेक्ट किया है। इतना ही नहीं वह 60 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस भी थीं।
मुमताज को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने ना सिर्फ पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल लाइफ भी अपने हिसाब से जी है और फैसले लिए हैं।
1971 में मुमताज ने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में देव आनंद की बहन का किरदार रिजेक्ट कर दिया था।
मुमताज के मना करने के बाद जीनत अमान ने इसे किया और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई थी।
इतना ही नहीं इस फिल्म से जीनत भी सुपरस्टार हो गई थीं। उन्हें इसमें काफी पसंद किया गया था।
मुमताज को लेकर एक और किस्सा है कि शम्मी कपूर एक बार उन्हें प्रपोज तक करने वाले थे। लेकिन एक्ट्रेस इसके लिए तैयार नहीं थीं।
मुमताज क्योंकि अपना फिल्मी करियर नहीं छोड़ना चाहती थीं। उस वक्त दरअसल, कपूर परिवार बेटियों और बहुओं से काम नहीं करवाते थे।
मुमताज ने फिर 1974 में मयूर माधवाणी से शादी की थी। दोनों की 2 बेटियां हैं। दोनों की एक बेटी है नताशा जिन्होंने फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से शादी की थी।