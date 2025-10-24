इस एक्ट्रेस के रिजेक्ट किए रोल से जीनत बनी थीं स्टार, शम्मी कपूर को शादी करने से कर दिया मना क्योंकि...

बॉलीवुड एक्ट्रेस

हिंदी सिनेमा में कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि एक्टिंग से भी फैंस का दिल जीता है। अब हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें राजेश खन्ना की हिरोइन कहा जाता है। इतना ही नहीं इस एक्ट्रेस ने एक फिल्म छोड़ दी थी जिसे जब जीनत अमान ने किया तो वह स्टार बन गई थीं।