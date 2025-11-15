इस एक्ट्रेस ने रिजेक्ट की सलमान खान की फिल्म, बाद में लगातार दी फ्लॉप फिल्में; आज हैं सुपरस्टार हिरोइन

सलमान खान के साथ डेब्यू करने का सपना हर एक्टर का होता है। आज हम आपको ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने सलमान खान के साथ डेब्यू करने का मौका छोड़ दिया था। इसके बाद उनके हाथ कई फ्लॉप लगी, लेकिन आज वह लाखों दिलों की जान हैं और सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं।
जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं श्रद्धा कपूर। श्रद्धा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह 16 साल की थीं तब उन्हें सलमान की फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव का ऑफर मिला था।
हालांकि श्रद्धा ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था और साल 2010 में उन्होंने फिल्म तीन पत्ती से बॉलीवुड डेब्यू किया।
हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए श्रद्धा ने कहा, मुझे लगा था 15-16 साल की उम्र काफी छोटी थी। मुझे उस वक्त स्कूल खत्म करना था और कॉलेज अटेंड करना था। लेकिन वो काफी मुश्किल फैसला था क्योंकि सलमान के साथ ऑफर रिजेक्ट करना आसान नहीं था।
श्रद्धा की पहली फिल्म फ्लॉप थी औक इसके बाद उन्होंने लव का दी एंड फिल्म की और वो भी फ्लॉप हुई। हालांकि उनकी तीसरी फिल्म आशिकी 2 सुपरहिट हुई।
इसके बाद उनकी कुछ फिल्में हिट रहीं तो कुछ फ्लॉप, लेकिन फिर उन्होंने अ फ्लाइंग जट, रॉक ऑन 2, ओके जानू, हाफ गर्लफ्रेंड, हसीना पारकर समेत लगातार फ्लॉप फिल्में दी।
हालांकि फिर स्त्री फिल्म के साथ श्रद्धा ने ब्लॉकबस्टर हिट मूवी दी जिससे उनके करियर का टर्निंग पॉइंट आया। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्म दी।
श्रद्धा लास्ट फिल्म स्त्री 2 में नजर आई हैं जो ब्लॉकबस्टर ही थी जो पिछले साल रिलीज हुई थी। अब वह लक्ष्मण उत्तेकर की फिल्म एता में नजर आने वाली हैं।