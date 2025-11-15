इस एक्ट्रेस ने रिजेक्ट की सलमान खान की फिल्म, बाद में लगातार दी फ्लॉप फिल्में; आज हैं सुपरस्टार हिरोइन

बॉलीवुड एक्ट्रेस

सलमान खान के साथ डेब्यू करने का सपना हर एक्टर का होता है। आज हम आपको ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने सलमान खान के साथ डेब्यू करने का मौका छोड़ दिया था। इसके बाद उनके हाथ कई फ्लॉप लगी, लेकिन आज वह लाखों दिलों की जान हैं और सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं।