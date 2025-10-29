इस एक्ट्रेस ने रिजेक्ट की अमिताभ बच्चन की बिग बजट मूवी, जिसने लपकी वो बन गई थीं स्टार, लेकिन…

शादी की डेट हो गई थी फिक्स

मधु ने आगे बताया था कि मैंने शादी कर ली और एक्टिंग से दूरी बना ली थी। एक बार मुझे अमिताभ बच्चन की बड़ी फिल्म मिली थी। लेकिन मेरी शादी पहले ही फिक्स हो गई थी और मैंने अपनी सेकेट्री को कहा कि मैं इस फिल्म को नहीं कर सकती। उसने कहा था कि एक बार और सोच लो, लेकिन मैं नहीं मानी। इसके बाद सौंदर्या ने वो फिल्म की।