कभी दूसरों के घर किया नौकरानी बन काम, फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास; 5 मुख्यमंत्रियों संग किया काम

एक्ट्रेस

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई स्टार्स हैं जिनके नाम खूब रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने कभी बतौर नौकरानी काम किया लेकिन फिर उनकी लाइफ बदली और उनके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इतना ही नहीं वह 5 मुख्यमंत्री के साथ भी काम कर चुकी हैं।