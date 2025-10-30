कभी योगा टीचर थीं ये हिरोइन, किस्मत ने लिया यूटर्न और बनीं सुपरस्टार; आज करोड़ों की हैं मालकिन

बॉलीवुड एक्ट्रेस

कई एक्टर्स हैं जो एक्टिंग में प्रोफेशन शुरू करने से पहले किसी दूसरे प्रोफेशन में होते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो पहले योगा टीचर थीं और आज साउथ की पॉपुलर और टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं।