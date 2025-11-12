Hindustan Hindi News
अपने ऑस्क्रीन पिता से शादी करना चाहती थीं ये एक्ट्रेस, कई साल छोटे सलमान खान थे उनके क्रश

आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो अपने समय की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस रही हैं। एक बार उन्होंने खुद बताया था कि वह अपने ऑनस्क्रीन पिता से शादी करना चाहती थीं।

Sushmeeta SemwalWed, 12 Nov 2025 04:43 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस

बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनका अपने को-स्टार पर दिल आ जाता है। अब ऐसी ही एक्ट्रेस को लेकर हम बताने वाले हैं जो अपने ऑनस्क्रीन पिता से ही शादी करना चाहती थीं। हालांकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने मस्ती में उनसे दिल की बात कही थी।

पूनम ढिल्लों

जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं पूनम ढिल्लों। पूनम ने मिस यंग इंडिया का खिताब जीता था 1978 में। इसी दौरान यश चोपड़ा ने उन्हें नोटिस किया और वहां से उनका एक्टिंग करियर शुरू हुआ।

सुनील दत्त के साथ किया काम

पूनम ने अपने करियर में कई एक्टर्स संग काम किया है। लैला में उन्हें सुनील दत्त के साथ काम करने का मौका मिला था। सुनील ने फिल्म में पूनम के पिता का किरदार निभाया था।

ऑनस्क्रीन पिता को कहा शादी करना चाहती हूं

पूनम ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बार मस्ती में उन्होंने फिल्म लैला के सेट पर सुनील दत्त से कहा था कि मैंने मजाक में उन्हें कहा था कि अगर आप यंग होते तो मैं आपसे शादी करना चाहती।

सलमान थे क्रश

वहीं सलमान खान को पूनम ने अपना क्रश बताया था। पूनम, सलमान को पहले से जानती थीं जब वह एक्टर भी नहीं थे। पूनम ने कहा था, सलमान मुझसे कुछ साल ही छोटे हैं और मैंने कभी नहीं सोचा कि वह इतने बड़े स्टार होंगे। लेकिन वह काफी गुड लुकिंग थे।

इनसे की शादी

पूनम ने फिर 1988 में फिल्ममेकर अशोक से शादी कर ली थी, लेकिन उनका रिश्ता चला नहीं और दोनों का तलाक हो गया। दोनों के 2 बच्चे हैं। पूनम ने इसके बाद शादी नहीं की और अब अपने बच्चों के साथ रह रही हैं।

पूनम की फिल्म

पूनम लास्ट फिल्म प्लान ए और प्लान बी में नजर आई थीं जिसमें उनके साथ रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया थे।

टीवी शोज में किया काम

वहीं पूनम ने फिल्मों के अलावा टीवी शोज में भी काम किया है। वह संतोषी मां, एक नई पहचान, दिल ही तो है जैसे शोज कर चुकी हैं।

