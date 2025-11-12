अपने ऑस्क्रीन पिता से शादी करना चाहती थीं ये एक्ट्रेस, कई साल छोटे सलमान खान थे उनके क्रश

बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनका अपने को-स्टार पर दिल आ जाता है। अब ऐसी ही एक्ट्रेस को लेकर हम बताने वाले हैं जो अपने ऑनस्क्रीन पिता से ही शादी करना चाहती थीं। हालांकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने मस्ती में उनसे दिल की बात कही थी।
जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं पूनम ढिल्लों। पूनम ने मिस यंग इंडिया का खिताब जीता था 1978 में। इसी दौरान यश चोपड़ा ने उन्हें नोटिस किया और वहां से उनका एक्टिंग करियर शुरू हुआ।
पूनम ने अपने करियर में कई एक्टर्स संग काम किया है। लैला में उन्हें सुनील दत्त के साथ काम करने का मौका मिला था। सुनील ने फिल्म में पूनम के पिता का किरदार निभाया था।
पूनम ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बार मस्ती में उन्होंने फिल्म लैला के सेट पर सुनील दत्त से कहा था कि मैंने मजाक में उन्हें कहा था कि अगर आप यंग होते तो मैं आपसे शादी करना चाहती।
वहीं सलमान खान को पूनम ने अपना क्रश बताया था। पूनम, सलमान को पहले से जानती थीं जब वह एक्टर भी नहीं थे। पूनम ने कहा था, सलमान मुझसे कुछ साल ही छोटे हैं और मैंने कभी नहीं सोचा कि वह इतने बड़े स्टार होंगे। लेकिन वह काफी गुड लुकिंग थे।
पूनम ने फिर 1988 में फिल्ममेकर अशोक से शादी कर ली थी, लेकिन उनका रिश्ता चला नहीं और दोनों का तलाक हो गया। दोनों के 2 बच्चे हैं। पूनम ने इसके बाद शादी नहीं की और अब अपने बच्चों के साथ रह रही हैं।
पूनम लास्ट फिल्म प्लान ए और प्लान बी में नजर आई थीं जिसमें उनके साथ रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया थे।
वहीं पूनम ने फिल्मों के अलावा टीवी शोज में भी काम किया है। वह संतोषी मां, एक नई पहचान, दिल ही तो है जैसे शोज कर चुकी हैं।