अपने ऑस्क्रीन पिता से शादी करना चाहती थीं ये एक्ट्रेस, कई साल छोटे सलमान खान थे उनके क्रश

सलमान थे क्रश

वहीं सलमान खान को पूनम ने अपना क्रश बताया था। पूनम, सलमान को पहले से जानती थीं जब वह एक्टर भी नहीं थे। पूनम ने कहा था, सलमान मुझसे कुछ साल ही छोटे हैं और मैंने कभी नहीं सोचा कि वह इतने बड़े स्टार होंगे। लेकिन वह काफी गुड लुकिंग थे।