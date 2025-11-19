इस एक्ट्रेस ने विदेश में बेचे सैंडविच, आज हैं बॉलीवुड की बड़ी सुपरस्टार; करोड़ों की हैं मालिकन

कई ऐसे स्टार्स हैं जो फिल्मों में अपना करियर बनाने से पहले काफी स्ट्रगल करते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने फिल्मों में एंट्री लेने से पहले विदेश में एक कैफे में काम किया है और वह सैंडविच भी बेचती थीं।
जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं श्रद्धा कपूर। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा नेअमेरिका में कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी और वह स्टारबक्स में बरिस्ता के रूप में काम किया और यहां तक कि आइंस्टीन ब्रदर्स बैगल्स में सैंडविच भी बेचे।
दरअसल, श्रद्धा ने मनोविज्ञान की पढ़ाई के लिए बोस्टन विश्वविद्यालय में दाखिला किया। लेकिन पहले ही साल में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करने के लिए भारत लौटने का फैसला किया।
इसके बाद श्रद्धा ने तीन पत्ती फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन फिल्म चली नहीं। हालांकि फिर आशिकी 2 से उन्हें सक्सेस मिली।
श्रद्धा ने फिर अपने करियर में छीछोरे, स्त्री, स्त्री 2, एक विलेन, बागी जैसी हिट फिल्में दी हैं।
वहीं अब वह बिजनेसवुमन भी बन गई हैं। वह एक ज्वैलरी ब्रांड की को फाउंडर हैं और इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है।
श्रद्धा लास्ट फिल्म स्त्री 2 में नजर आई थीं जो साल 2024 में रिलीज हुई थी। स्त्री 2 ने तो वर्ल्डवाइड 857.15 करोड़ की कमाई की थी।
अब श्रद्धा फिल्म ईथा में नजर आने वाली हैं। हालांकि इस फिल्म को लेकर उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी है।