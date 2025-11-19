इस एक्ट्रेस ने विदेश में बेचे सैंडविच, आज हैं बॉलीवुड की बड़ी सुपरस्टार; करोड़ों की हैं मालिकन

बॉलीवुड एक्ट्रेस

कई ऐसे स्टार्स हैं जो फिल्मों में अपना करियर बनाने से पहले काफी स्ट्रगल करते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने फिल्मों में एंट्री लेने से पहले विदेश में एक कैफे में काम किया है और वह सैंडविच भी बेचती थीं।