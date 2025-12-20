कभी अखबार बेचती थीं यह एक्ट्रेस, आज ना सिर्फ हैं हिट एक्ट्रेस बल्कि बड़ी बिजनेसवुमन भी

बॉलीवुड एक्ट्रेस

कई ऐसे एक्टर्स और स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है। आज हम ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिनकी लाइफ काफी उतार-चढ़ाव से भरी रही है। इतना ही नहीं उन्हें इंडस्ट्री की बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद वह ना सिर्फ एक्ट्रेस बल्कि बिजनेसवुमन हैं और करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं।