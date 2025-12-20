कभी अखबार बेचती थीं यह एक्ट्रेस, आज ना सिर्फ हैं हिट एक्ट्रेस बल्कि बड़ी बिजनेसवुमन भी

कई ऐसे एक्टर्स और स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है। आज हम ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिनकी लाइफ काफी उतार-चढ़ाव से भरी रही है। इतना ही नहीं उन्हें इंडस्ट्री की बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद वह ना सिर्फ एक्ट्रेस बल्कि बिजनेसवुमन हैं और करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं।
जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं सनी लियोनी। सनी अपने पास्ट को लेकर काफी विवादों में रही हैं क्योंकि फिल्मों में आने से पहले वह बोल्ड मूवीज में काम करती थीं।
हालांकि सनी ने पहले कम ही उम्र से काफी स्ट्रगल किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैसे बास्केटबुल टीम के पैसे के लिए वह बर्फ हटाने का काम करती थीं, न्यूजपेपर बेचती थीं और बेबी सिटिंग भी।
बता दें कि सनी का नाम पहले करणजीत कौर था। सनी यूएस में रहती थीं। सनी को स्कूल में काफी बुली किया जाता था। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सनी ने कहा था, मेरे हाथ और पैर में बहुत बाल थे इसलिए मेरा मजाक बनाते थे।
सनी ने जब बॉलीवुड में एंट्री ली थी तब भी उन्हें काफी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा था। कई लोगों ने उनका खुले दिल से स्वागत नहीं किया था।
खैर सनी ने फिर फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम किया और कई आइटम सॉन्ग दिए।
सनी की नेटवर्थ की बात करें तो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 98 करोड़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी एक फिल्म के लिए 2-3 करोड़ रुपये लेती हैं।
सनी का अपना मेकअप ब्रांड है स्टारस्ट्रक जिसकी 2024 की सीएनबीसीटीवी 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इसका साल का टर्नओवर 10 करोड़ है। इसके अलावा उनकी पति डेनियर वेबर के साथ मीडिया कंपनी संसिटी मीडिया और एंटरटेनमेंट है।