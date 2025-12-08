इस एक्ट्रेस ने किया दादा और पोते संग रोमांस, विनोद खन्ना संग बोल्ड सीन से मचा था बवाल

कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने करियर में एक ही परिवार के कई सदस्यों से काम किया है। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने करियर में दादा और पोते दोनों के साथ ऑनस्क्रीन रोमांस किया है।
जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं राम्या कृष्णन। राम्या ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं।
राम्या ने साउथ में काफी काम किया है, वहीं बॉलीवुड में वह फिरोज खान, विनोद खन्ना के साथ काम कर चुकी हैं और उनके काम को काफी पसंद भी किया गया है।
राम्या ने 3 जनरेशन के एक्टर्स संग काम किया है। उन्होंने चिरंजीवी, नागार्जुन, वेन्की, मामा, मोहन बाबू, राजेंद्र प्रशाद के साथ काम किया है जिसमें से उन्होंने दादा और पोते के साथ भी ऑनस्क्रीन काम किया है।
राम्या ने अक्किनेनी नागेश्वर राव से लेकर अक्किनेनी अखिल तक के साथ काम किया है।
राम्या का विनोद खन्ना के साथ तू सावन में प्यार पिया की गाना भी काफी चर्चा में रहा था। इस गाने में दोनों के बोल्ड सीन काफी चर्चा में रहा था।
दोनों के बीच ना सिर्फ किसिंग सीन थे बल्कि ऐसे बोल्ड सीन थे जो उस समय के हिसाब से काफी बोल्ड थे।
राम्या ने अपने करियर में सबसे बड़ी हिट फिल्म जो दी जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी धमाल मचाया वो है बाहुबली और बाहुबली 2, फिल्म में राम्या ने माहेश्वरी का किरदार निभाया था।